Ministrul Sănătăţii va efectua controale în spitale începând de săptămâna viitoare / A primit peste 200 de mesaje despre mâncarea servită / Rogobete: Unele arată impecabil, altele, din păcate, arată exact cât dispreţ există faţă de oameni

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, începând de săptămâna viitoare, va face controale în spitale pentru a verifica mâncarea care se serveşte pacienţilor. A primit peste 200 de mesaje pe această temă şi anunţă că, în unele locuri, se vede ”cât dispreţ există faţă de oameni”, transmite News.ro.

”Respectul în spitale nu e o opţiune. E o obligaţie. Cine nu înţelege asta, pleacă! Am fost recent într-un spital public din România, unde am văzut ce înseamnă respectul faţă de pacient. Am văzut mâncare gătită corect, curăţenie, atitudine demnă, performanţă medicală. Şi da – am văzut somon cu broccoli în farfuriile pacienţilor. Am spus atunci că SE POATE. Iar echipa de acolo a demonstrat zi de zi că nu a fost o întâmplare: postează public, zilnic, fotografii cu meniurile, pentru toată lumea. Asta înseamnă transparenţă şi asumare”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Rogobete combate vocile care au susţinut că vizita a fost aranjată şi că meniul a fost schimbat.

”Între timp, am primit peste 200 de sesizări prin formularul online lansat de Ministerul Sănătăţii, cu imagini trimise de pacienţi. Unele arată impecabil – dovadă că există spitale care funcţionează aşa cum trebuie. Altele, din păcate, arată exact cât dispreţ există, în unele locuri, faţă de oameni”, a mai transmis ministrul Sănmătţii.

Acesta va face verificări în spitale pe tema meniurilor.

”De săptămâna viitoare, încep vizitele fără anunţ prealabil. Merg direct acolo unde pacienţii ne-au transmis sesizări. Voi arăta public ce se întâmplă în fiecare loc – atât de bine, cât şi de rău.

Respectul porneşte de la lucrurile de bază şi de umanitate: mâncare, curăţenie, comportament. Nu e filozofie. E bun-simţ. Cine nu e capabil să-l aplice, nu are ce căuta într-o funcţie de conducere într-un spital public”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Acesta apreciază că ”sistemul public de sănătate este baza sistemului şi rolul nostru este să oferim pacienţilor tratamente adecvate, tratamente inovative – acolo unde nu există alternativă terapeutică, tehnologii performante şi, foarte important, respect”.