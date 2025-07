Ministrul Sănătăţii anunţă măsuri în cazul spitalelor private care transferă pacienţi la unităţi din sistemul public / Costurile vor fi suportate de spitalele private

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că vor fi luate măsuri în cazul în care spitalele private transferă pacienţi la unităţi din sistemul public, pentru că acestea investesc sume importante pentru recuperarea pacienţilor care nu sunt decontate corespunzător de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Din acest motiv, ministrul propune ca unitatea privată să achite costurile aferente tratamentului în aceste cazuri. Rogobete s-a mai referit la o situaţie des întâlnită, atât în unităţi de stat, cât şi private, prin care pentru un pacient au fost decontate multe servicii într-o zi, dar acesta nu a fost prezent niciodată în spital, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Există multe cazuri de pacienţi care încep diagnosticul şi tratamentul, în special a celor chirurgicali în unităţile medicale private. Pacienţi care, la un moment dat, din motive evident obiective medical, din punct de vedere medical, se complică. Iar aceşti pacienţi sunt transferaţi 100% din cazuri în spitalul public, care investeşte în recuperarea pacientului sume importante de bani, însă aceste servicii medicale nu sunt decontate corespunzător de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar complicaţiile medicale fireşti care apar în cazul multor pacienţi nu sunt acoperite din punct de vedere financiar de unitatea sanitară de unde pleacă”, a afirmat ministrul Sănătăţii, luni, într-o conferinţă de presă.

El consideră că acest fenomen trebuie limitat.

”Pentru această componentă venim cu o măsură fermă care cel mai probabil va fi discutată mult în spaţiul public, dar este absolut necesară pentru a limita acest fenomen pe care îl cunoaştem cu toţii. Transferul responsabilităţii achitării costurilor aferente situaţiilor în care un pacient este externat dintr-o unitate sanitară privată şi transferat sau reinternat în acelaşi tip de îngrijire, acut-acut, în cazul pacienţilor agravaţi sau cronic-cronic pentru pacienţii cronici, pentru patologii de acelaşi tip într-un interval de 48 de ore de la externare într-o unitate sanitară publică. Transferul responsabilităţii achitării costurilor aferente a acestor servicii va fi transferat către unitatea sanitară privată care a solicitat transferul sau care a determinat reinternarea pacientului în unitatea sanitară publică”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii s-a referit şi la faptul că în spitale au fost decontate servicii care nu au avut loc.

”Există multe situaţii în care unităţile sanitare atât publice cât şi private, şi am văzut acest lucru pe cifre sigur că în ultimele patru săptămâni împreună cu preşedintele Casei, împreună cu primul ministru, încercăm să analizăm cifrele reale din sistem pentru a înţelege fenomenul. Şi am ajuns la concluzia că multe servicii au fost decontate, deşi ele nu s-au întâmplat niciodată. Şi am avut surpriză să vedem că pe acelaşi pacient au fost decontate în aceea zi multe servicii cu toate că pacientul nu a fost prezent niciodată în unitatea sanitară publică sau privată”, a transmis Rogobete.

El a anunţat ce măsură va fi luată pentru spitalele care fac aceste decontări fictive.

”Motiv pentru care venim cu o măsură destul de grea, dar nu imposibil de aplicat şi anume instituirea unei sancţiuni şi recuperarea contravalorii serviciilor medicale în cazul în care, în perioada derulării contractului, structurile de control ale caselor şi ale Ministerului Sănătăţii raportează, conform contractului în vederea decontării acestora servicii care nu au fost efectuate, iar furnizorul de servicii medicale spitaliceşti nu poate face dovada efectuării acestora pe baza evidenţelor proprii. Sancţiunea nu va fi în amenzi. Sancţiunea va fi o sumă stabilită prin procent, printr-un procent mare de 10% la contravalarea serviciilor de spitalizare aferente lunii în care s-au înregistrat aceste servicii decontate fictive. Pe scurt, Casa nu va plăti 10% din valoarea contractului cu unitatea sanitară publică sau privată, dacă sunt identificate astfel de cazuri de fraudare până la urmă a sistemului şi de decontare fictivă a serviciilor”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

El a mai prezentat un fenomen care are loc în spitale, şi anume decontarea unor servicii de 10 milioane de lei într-o lună, de exemplu, şi investiţia unităţii medicale în medicamente şi consumabile de doar 20.000 de lei pe lună.

”Există anumite unităţi sanitare, publice şi private, care decontează sau care facturează spus altfel, către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în timp de o lună servicii, şi vă dau o cifră, nu este reală, este doar pentru a înţelege fenomenul. Facturează servicii de 10 milioane de lei, dar investeşte în medicamente, în consumabile medicale, în reactivi, 10.000-20.000 de lei pe lună. Ori acest lucru nu este posibil. Nu poţi să efectuezi 20 de anestezii generale într-o lună care să te coste 2-3% din valoarea costului real. Din acest motiv, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu Ministerul Sănătăţii vor efectua controale şi vor aplica o sancţiune de 20% din valoarea contractului cu Casa pentru acele situaţii în care nu se poate face dovada, prin facturi sau prin documente de livrare a echipamentelor medicale, a medicamentelor sau a consumabilelor medicale”, a mai afirmat Rogobete.

Acesta a adăugat că sunt cazuri în care echipamente medicale sunt luate din spitalul publice şi folosite în cabinete private.