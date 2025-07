Ministrul Sănătăţii le cere medicilor care lucrează în sistemul public şi în cel privat să respecte programul de lucru / De la 1 septembrie salariile rezidenţilor care activează în spitalele private vor fi plătite de către unităţile sanitare respective

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a cerut medicilor care lucrează atât în sistemul public, cât şi în cel privat să respecte programul de lucru din sistemul public, transmite Agerpres.

El a anunţat totodată că de la 1 septembrie salariile rezidenţilor care activează în spitalele private vor fi plătite de către unităţile sanitare respective.

Totodată, alături de reprezentanţii Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) va fi lansată în această toamnă campania „Încrederea ne face bine”, pentru a promova toate măsurile pe care sistemul public şi sistemul privat de sănătate le derulează în parteneriat.

Precizările au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Ministerului Sănătăţii, după ce Alexandru Rogobete s-a întâlnit cu reprezentanţii PALMED.

„De când am preluat mandatul, am ieşit public şi am spus nişte lucruri care pe ici, pe colo au deranjat şi au creat presiune. Le spun în continuare, dar de data aceasta, alături de reprezentantul spitalelor private din România, în dreapta mea. Rog toţi colegii din spitalul public să respecte programul de lucru. Nu sunt de acord ca medicul să aleagă între public şi privat. Medicina este un domeniu cu particularităţile lui şi nu putem să separăm apele atât de abrupt şi atât de brusc. Însă respectarea programului de lucru din spitalul public este, conform legislaţiei, obligatorie. Medicul are libertatea, evident, ca după finalizarea acestui program să activeze unde doreşte el, în marile lanţuri de spitale private, în cabinetul propriu privat – oriunde are posibilitatea să îşi desfăşoare serviciul medical, dar cu respectarea programului de la public”, a spus ministrul.

El a subliniat că observaţiile sale nu se referă la toţi medicii şi că există foarte mulţi „oameni minunaţi” în sistemul de sănătate care stau mult peste program sau care fac mai multe gărzi decât prevede normativul.

„Nu vreau să generalizez, însă cu toţii ştim că există şi excepţii de colegi care la ora 11.00, la ora 12.00 nu mai sunt în spitalul public şi activează în sistemul privat. Nu spun că neapărat în marile lanţuri de spitale private, dar activează în sectorul privat. Dacă nu reuşim să diminuăm acest fenomen, toţi avem de pierdut. De la pacienţii care stau la 40 de grade în faţa spitalelor să aştepte medicul, la colegii lor medici care stau până la 8-9 seara peste program, la sistemul public şi până la urmă şi la sistemul privat”, a explicat Rogobete.

El a menţionat că de la 1 septembrie salariile rezidenţilor care activează în spitalele private vor fi plătite de către unităţile sanitare private. În acest sens, a reamintit că în prezent rezidenţii sunt plătiţi de către Ministerul Sănătăţii, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalelor private.

De asemenea, Ministerul Sănătăţii şi PALMED vor lansa în această toamnă campania „Încrederea ne face bine”, pentru a promova toate măsurile pe care sistemul public şi sistemul privat de sănătate le derulează în parteneriat.

„Mă refer la programele de screening, nu doar pentru oncologie, ci şi pentru alte patologii, cardiologie, boli cerebro şi cardiovasculare. Mă refer aici la programele de investigaţii clinice şi paraclinice, imagistică şi laborator. Mă refer în general la ceea ce înseamnă sistemul de sănătate şi complementaritatea lui”, a explicat el.

Alexandru Rogobete a subliniat că sistemul privat de sănătate vine în completarea sistemului public, acolo unde acesta nu are suficiente resurse materiale, umane şi de infrastructură.

„Este adevărat că în ultimii 4-5 ani infrastructura şi situaţia spitalelor publice s-a schimbat mult. A existat o transformare, dacă doriţi, a sistemului public de sănătate, prin investiţiile făcute cu bani din PNRR, cu fonduri de la Banca Mondială, cu fondurile guvernamentale şi sigur lista poate continua. Or acum, în 2025, suntem în punctul în care sistemul public este la egalitate ca infrastructură, în multe locuri, cu sistemul privat”, a mai precizat ministrul.