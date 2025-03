Ministrul polonez de Externe răspunde amenințărilor lui Musk care spune că dacă oprește Starlink Ucraina pierde războiul imediat: ”Dacă SpaceX se dovedește a fi un furnizor nesigur, vom fi nevoiți să căutăm alți furnizori”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a răspuns pe X amenințărilor lui Elon Musk care a spus că, dacă oprește sateliții Starlink, Ucraina pierde războiul imediat:

Apropiatul lui Putin scrisese pe X că l-a provocat pe Putin ”la o luptă fizică deasupra Ucrainei” și că sistemul de sateliți Starlink sunt ”coloana vertebrală” a Ucrainei, astfel că dacă i-ar opri, frontul ucrainean s-ar prăbuși.

Musk a mai spus că Ucraina va pierde ”în mod inevitabil” războiul și a cerut ”Pace acum!”.

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE

— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025