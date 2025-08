Ministrul Mediului anunţă că a propus un standard minimal în contractul de mandat pentru viitorul director general interimar al Romsilva: Voi face tot pentru ca politicul şi negocierile pe sub masă să nu distrugă pe mai departe această instituţie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a propus un standard minimal în contractul de mandat pentru viitorul director general interimar al Romsilva. ”Voi face tot pentru ca politicul şi negocierile pe sub masă să nu distrugă pe mai departe această instituţie”, a afirmat ea, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Diana Buzoianu a arătat, luni, într-o postare pe Facebook, că în aceste zile va fi numit noul Consiliu de Administraţie de la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.

”Înţeleg că e o mare supărare în nişte cercuri pe la Romsilva că am trimis contractul de mandat spre avizare către AMEPIP cu un articol scris expres de transparenţă şi obiectivitate pentru numirea directorului general interimar. Acest director general interimar urmează să fie numit de către CA-ul rezultat din urma concursului realizat 90% înainte să vin eu la Ministerul Mediului. Evident, legea nu prevede nicio minimă transparenţă de cum urmează să fie făcută numirea unui director general interimar de către CA – oare de ce? În acest context, deja circulă vestea pe la colţuri cine ar fi numit imediat după semnarea mandatelor din CA. Nu pot fi de acord cu aşa ceva: aşa că am trecut în contractul de mandat, trimis la aviz pentru AMEPIP, un standard minim de măcar 5 zile anunţat public anterior că se va numi un director general interimar (CA-ul fiind obligat să lanseze imediat în paralel concurs pentru a se ocupa postul conform OUG 109/2011) ca orice persoană interesată, cu un CV serios, să poată fi luată în calcul”, a explicat ministrul Mediului.

Ea a menţionat că a stipulat şi că CV-urile trebuie analizate şi selecţia făcută trebuie argumentată ”în sensul celor mai bune competenţe dintre toate persoanele care au aplicat pentru acest post”.

”Evident că imediat după ce am propus acest standard minimal în contractul de mandat (care, astfel, am dubii mari că s-ar fi aplicat), au început să circule articolele «obiective» pe tot felul de site-uri cum că se doreşte numirea cuiva sau altcuiva pe post de director general interimar. Vreau să le transmit tuturor celor din Romsilva care au impresia că nu vedem la Ministerul Mediului ce jocuri joacă: voi face tot ce ţine de mine pentru ca politicul şi negocierile pe sub masă cu unii sau alţii să nu distrugă pe mai departe această instituţie. Corectitudine. Asta dorim”, a subliniat Buzoianu.