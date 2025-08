Valentin Ştefan (CNPR):Poşta Română nu se mai chinuie să supravieţuiască / Am reuşit să-i punem la treabă şi pe puturoşii din sindicat

Reducerea aparatului administrativ, a cheltuielilor de activitate şi faptul că am reuşit să-i punem la treabă pe puturoşii din sindicat au reprezentat un mare câştig pentru noi, iar la ora actuală Poşta Română nu se mai chinuie să supravieţuiască, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, directorul general al Companiei Naţionale „Poşta Română” (CNPR), Valentin Ştefan.

„Nu există o soluţie magică şi am observat asta şi în companie. Anul (financiar, n.r.) 2024 este rezultatul deciziilor luate în 2022, chiar şi în 2023. Este o perioadă acum în care să reformezi companii sau să reformezi instituţii ale statului este la modă. Toată lumea vorbeşte despre tăieri. 2022, 2023 şi chiar în 2024, au fost ani în care noi, în mod constant, am luat decizii foarte neplăcute şi eram contra curentului. Rar se întâmpla ca cineva să zică „Faceţi un lucru bun la Poşta Română”… Din contră, tot timpul se spune că nu e ceea ce trebuie făcut, că e nevoie de linişte, că nu vrem să deranjăm salariaţii sau societatea cu deciziile pe care le-am luat. În cazul Poştei Române, am redus personalul cu 5.000 de oameni. Imaginaţi-vă ce ar fi însemnat să avem 5.000 de oameni pe statele de plată acum… Reducerea aparatului administrativ, reducerea cheltuielilor de activitate, până şi faptul că am reuşit să-i punem la treabă pe puturoşii din sindicat a reprezentat un mare câştig pentru noi, la Poşta Română”, a afirmat Ştefan.

Acesta a adăugat că, în prezent, Poşta Română este un exemplu de „cum să pui pe picioare o companie a statului român”, transmite Agerpres.

„Poşta Română nu se mai chinuie să supravieţuiască, din contră, putem fi un exemplu pentru cum să revitalizezi o companie şi cum să pui pe picioare o companie a statului român. Vă spun asta, pentru că, vineri, am putut să anunţăm cele mai bune rezultate financiare din istoria Poştei. Nu am reuşit să identificăm niciun alt an mai bun din punct de vedere financiar ca anul 2024, iar acest lucru a fost consemnat prin cifrele publicate vineri. Avem un profit brut de 85 de milioane de lei, un profit net de aproape 71 de milioane de lei şi, evident, o creştere a cifrei de afaceri de aproape 10%. Toate aceste creşteri, toată această succesiune de rezultate financiare bune vin după alţi ani foarte buni din istoria Poştei. Deci, nu este doar o întâmplare, nu s-a întâmplat o dată sau de două ori şi după aceea, din nou, urmează o perioadă proastă pentru companie, ci, din contră, este rezultatul unor decizii grele dar corecte, luate acum câţiva ani”, a spus şeful CNPR.

Conform datelor publicate vineri, operatorul naţional de servicii poştale şi de curierat a încheiat anul 2024 cu un profit brut record de 85,3 milioane lei şi o cifră de afaceri de 1,72 miliarde de lei.

Poşta Română a organizat, luni, conferinţa de lansare a unui nou produs business, dedicat mediului de afaceri. Astfel, „StartPost – Găzduire sedii sociale”, disponibil din 1 august, este o iniţiativă concepută pentru a sprijini antreprenorii, start-up-urile şi companiile care au nevoie de o soluţie accesibilă, sigură şi legală pentru găzduirea sediului social.

CNPR este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale şi deţine, în prezent, o reţea de peste 5.000 de subunităţi poştale la nivel naţional. Dintre acestea, 676 sunt oficii poştale şi 1.054 ghişee poştale.