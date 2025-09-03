Ministrul israelian de Finanţe pregăteşte hărţi cu anexări în Cisiordania

Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, a declarat miercuri că se pregătesc hărţi pentru anexarea unor teritorii din Cisiordania ocupată de Israel, pe care palestinienii le doresc pentru statul lor, transmite Reuters, care precizează că nu este clar dacă planurile sunt susţinute de premierul Benjamin Netanyahu, potrivit agenției Agerpres.

La o conferinţă de presă la Ierusalim, Smotrich a apărut în faţa unei hărţi care sugera posibila anexare a celei mai mari părţi din Cisiordania, cu excepţia a şase oraşe palestiniene mari, printre care Ramallah şi Nablus.

Ministrul a afirmat că doreşte aducerea sub suveranitatea Israelului a unui „maximum de teritoriu şi minimum de populaţie” palestiniană şi i-a cerut lui Netanyahu să îi accepte planul în curs de elaborare la Ministerul Apărării.

La proiect lucrează un departament coordonat de Smotrich.

Politicianul de extremă dreaptă a susţinut că „a venit vremea să aplicăm suveranitatea Israelului în Iudeea şi Samaria, să eliminăm odată pentru totdeauna de pe agendă ideea împărţirii ţării noastre minuscule şi a înfiinţării unui stat terorist în centrul acesteia”.

El a folosit denumiri biblice răspândite în Israel şi numele folosite în administraţia statului evreu pentru descrierea zonei.

„Putem apăra un stat cu o profunzime strategică atât de redusă? Iar acesta este motivul din care scopul suveranităţii este să elimine, odată pentru totdeauna, un stat palestinian de pe agendă”, a insistat Smotrich, lider al coloniştilor evrei care a cerut de multă vreme anexarea Cisiordaniei ocupate de Israel în timpul războiului din 1967.

Cancelaria prim-ministrului Netanyahu nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta. Agenţia apreciază ca neclară perspectiva unor paşi concreţi din partea guvernului, care ar implica probabil un proces legislativ îndelungat.

Orice pas către anexare ar atrage, după toate probabilităţile, condamnări din partea unor ţări arabe şi occidentale; nu se cunoaşte însă exact poziţia preşedintelui american Donald Trump, remarcă Reuters.

După declaraţiile lui Smotrich, un oficial din Emiratele Arabe Unite a avertizat că, pentru ţara sa, anexarea Cisiordaniei de către Israel ar fi o „linie roşie”, deşi guvernul de la Abu Dhabi a stabilit relaţii oficiale cu Israelul în 2020, în urma unor acorduri mediate de Statele Unite.

Un purtător de cuvânt al preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas afirmase luni că orice anexare sau colonizare de către israelieni sunt „ilegitime, condamnate şi inacceptabile”.

Abdel Hakim Hanini, oficial al grupării islamiste palestiniene Hamas – rivală a formaţiunii Fatah a lui Abbas -, a declarat că anexarea Cisiordaniei nu va aduce securitate Israelului, ci „va duce la mai multă rezistenţă şi mai multe confruntări”.

Israelul, confruntat cu critici tot mai numeroase pe plan internaţional pentru războiul împotriva Hamas din Gaza, a fost iritat de promisiunile Franţei, Regatului Unit, Australiei şi Canadei că vor recunoaşte oficial statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de luna aceasta. Reuters a informat încă de duminică privind posibila anexare a Cisiordaniei ca reacţie la aceste angajamente.

Cea mai înaltă instanţă a ONU a stabilit în 2024 că ocupaţia israeliană din teritoriile palestiniene, inclusiv Cisiordania, precum şi coloniile evreieşti din teritoriile respective, sunt ilegale şi trebuie să înceteze cât mai curând posibil. Israelul consideră că, din punct de vedere juridic, teritoriile nu sunt ocupate, deoarece sunt disputate.