Ministrul Investițiilor: Am adoptat în Guvern decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat vineri că Guvernul a adoptat decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025, bani folosiţi pentru rechizite, îmbrăcăminte, papetărie şi alte produse necesare şcolii. În acest an şcolar, MIPE a virat peste 333.186.500 lei pe cardurile educaţionale. Din păcate, la începutul lunii august încă existau sume neutilizate de aproape 29.109.637 lei, motiv pentru care am decis să oferim un timp suplimentar părinţilor pentru a valorifica aceşti bani, transmite News.ro.

”Am adoptat în Guvern decizia de a prelungi până la 31 octombrie 2025 perioada de utilizare a tichetelor educaţionale de 500 lei pentru anul şcolar 2024/2025. Este vorba despre bani pentru rechizite, îmbrăcăminte, papetărie şi alte produse necesare şcolii. Educaţia copiilor este o prioritate, iar prin fondurile europene putem susţine direct familiile care au cea mai mare nevoie”, spune ministrul într-o postare. Dragoş Pîslaru precizează că decizia Guvernului vine în sprijinul a peste 666.373 de elevi din medii defavorizate.

”Din acest total, 18.228 de carduri au fost alimentate în luna august 2025, în conformitate cu validările efectuate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În acest an şcolar, MIPE a virat peste 333.186.500 lei pe cardurile educaţionale. Din păcate, la începutul lunii august încă existau sume neutilizate de aproape 29.109.637 lei, motiv pentru care am decis să oferim un timp suplimentar părinţilor pentru a valorifica aceşti bani”, arată ministrul Investiţiilor. Ministrul mai anunţă că, dacă există copii care nu au primit încă aceste carduri sau ele nu au fost deja încărcate, părinţii trebuie să contacteze şcoala pentru a se asigura că vor putea beneficia de sprijinul educaţional în anul şcolar următor. ”Ştim cât de mari pot fi cheltuielile de şcoală şi cât de important este ca fiecare copil să aibă cele necesare pentru a învăţa în condiţii cât mai bune. Această măsură va continua şi în următorii ani şcolari, prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021–2027, astfel încât un număr cât mai mare de copii să poată beneficia de acest sprijin”, afirmă Pîslaru.