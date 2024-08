Ministrul Energiei: În 2027, va începe procesul de retehnologizare a reactorului 1 de la Cernavodă. Până la finalul acestui an, dorim să încheiem contractul de execuţie pentru lucrările de retehnologizare

Procesul de retehnologizare a reactorului 1 de la Cernavodă va începe în 2027, anunţă ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Acesta mai spune că, până la finalul acestui an, doreşte să finalizeze încheierea contractului de execuţie pentru lucrările de retehnologizare, proiectul fiind în grafic, transmite News.ro.

”Unitatea 1 de la Cernavodă a fost repornită aseară, la ora 22:43 şi este acum la puterea nominală. Au fost câteva zile de muncă non-stop pentru identificarea cauzelor şi remedierea problemelor tehnice apărute la unul dintre transformatoare. Este adevărat, Unitatea 1 se apropie de finalul primului ciclu de exploatare de 30 de ani. Şi-a făcut cu prisosinţă datoria şi sunt convins ca şi-o va face în continuare, conform planificării, până în 2027, când va începe procesul de retehnologizare. Până la finalul acestui an, dorim să finalizăm încheierea contractului de execuţie pentru lucrările de retehnologizare, proiectul fiind în grafic”, spune ministrul.

Unitatea 1 a centralei nucleare din Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, iar Unitatea 2 în anul 2007.

Potrivit datelor companiei, retehnologizarea Unităţii 1 înseamnă încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puţin de jumatate din costurile unui reactor nuclear nou.

Costul estimat este de 1,85 miliarde de euro, fără a lua în calcul costurile finanţării şi actualizarea cu rata inflaţiei la data la care va fi semnat contractul de retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă, arată datele de pe site-ul Nuclearelectrica.

Unitatea 1 CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Naţional în data de 26 august 2024 din cauza unei disfuncţionalităţi în partea clasică a centralei (protecţia unui transformator de evacuare putere), fiind sincronizată la Sistemul Energetic Naţional în dimineaţa zilei de joi, 29 august 2024.

Nuclearelectrica şi Canadian Nuclear Partners (CNPSA) au semnat în luna iunie a acestui an un acord-cadru pe termen lung pentru furnizarea de servicii de Project Management Organization (PMO) pentru pregătirea şi implementarea proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Acest acord-cadru are o valoare aproximativă de 240 de milioane de euro (360 de milioane de dolari canadieni) şi reprezintă un pas esenţial în finalizarea retehnologizarii Unităţii 1 de la CNE Cernavodă în conformitate cu etapele de dezvoltare stabilite.

”Am spus uneori ca sunt cel mai norocos ministru din Guvernul României. De ce? Pentru că am privilegiul să cunosc în fiecare zi oameni extraordinari, care fac să se aprindă lumina – la propriu – în casele noastre. Unitatea 1 de la Cernavodă a fost repusă în funcţiune într-un timp mult mai scurt decât se anticipa iniţial pentru că specialiştii Nuclearelectrica şi Transelectrica, împreună cu Dispecerul Energetic Naţional, au colaborat într-un mod cu totul şi cu totul remarcabil, găsind soluţii, lucrând zile şi nopţi la rândul, planificând şi executând totul cu precizie maximă. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, având conştiinţa că ştiu ce eforturi aţi depus pentru rezolvarea situaţiei. Aşadar, ne mândrim din nou cu specialiştii noştri în sectorul energetic. De altfel, în prima vizită de lucru ca ministru la Cernavodă, acum un an, directorul centralei mi-a prezentat o statistică mai puţin cunoscută: unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă sunt pe locurile 3 şi respectiv 1 la nivel mondial, între alte 440 de reactoare, în ceea ce priveşte siguranţa în exploatare şi eficienţa lor. Lucru confirmat apoi de interlocutorii din Canada, SUA, Coreea de Sud şi de peste tot unde am discutat programul nuclear românesc. Suntem respectaţi şi asta datorită experţilor români, care ne fac cinste în întreaga lume”, afirma Burduja.

Nuclearelectrica contribuie cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi cu 33% din producţia totală de energie fără CO2 din România.