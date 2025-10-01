Ministrul de Externe: România intenţionează să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja flancul estic al NATO

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat într-un interviu că România speră să înfiinţeze rapid pe teritoriul său o producţie de drone defensive împreună cu Ucraina pentru uz intern, precum şi pentru aliaţi din Uniunea Europeană şi NATO, informează miercuri agenția de știri Reuters.

Ţoiu a declarat pentru Reuters că negocierile cu Ucraina au început înainte să aibă loc o serie de incursiuni în spaţiul aerian pe care regiunea le-a atribuit în ultimele săptămâni Rusiei.

„Considerăm că este strategic ca flancul estic să fie mai bine protejat, mai ales în ceea ce priveşte apărarea aeriană. Aşadar, ceea ce facem în această direcţie este să creăm parteneriatele necesare, de exemplu, cu Ucraina pentru a construi drone defensive pentru viitor”, a spus ea.

„Credem în capacitatea noastră de a transforma rapid acest lucru în realitate”, a afirmat Oana Ţoiu în marja reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU, care s-a încheiat luni.

Tensiunile cu Moscova au crescut în ultimele săptămâni, pe măsură ce Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de luptă în spaţiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone peste Polonia.

România a mai spus că avioanele sale au fost aproape de a intercepta o dronă care a intrat în spaţiul său aerian.

Pe de altă parte, Rusia a declarat că nu a vizat niciodată statele UE sau NATO şi nu are planuri să facă acest lucru în viitor.

Declaraţiile şefei diplomaţiei române despre producţia comună de drone survin în contextul în care Ucraina a decis să relaxeze restricţiile privind exportul armelor sale, pe care le-a folosit şi le-a perfecţionat pe câmpul de luptă împotriva Rusiei, transmite Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promovat aceste arme în intervenţia sa la Adunarea Generală a ONU săptămâna trecută, într-un efort de a consolida sprijinul aliat şi de a arăta că susţinerea legăturilor strânse cu Kievul este o stradă cu două sensuri.

Uniunea Europeană a sprijinit ideea de a crea un „zid de drone” pentru a proteja regiunea.

Ţoiu a mai spus că România a aprobat o creştere a prezenţei trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu, deşi a refuzat să ofere cifre.

De la revenirea preşedintelui Donald Trump la putere, aliaţii europeni şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibile reduceri ale nivelului trupelor SUA în Europa, în prezent în jur de 80.000, în contextul în care preocupările europenilor privind ameninţarea din partea Rusiei cresc.

Reuters aminteşte că România găzduieşte trupe americane şi planifică să investească în anii următori peste 2,5 miliarde de euro în baza aeriană Mihail Kogălniceanu, extinzându-i capacitatea pentru a găzdui 10.000 de militari români şi aliaţi.

Un oficial american al apărării a declarat că nu este în măsură să discute cronologii operaţionale specifice, cifre sau mişcări de trupe.

„Statele Unite se coordonează în mod obişnuit cu aliaţi şi parteneri, inclusiv cu România, pentru a ne asigura că suntem pregătiţi să protejăm personalul, interesele şi forţele americane în regiune şi pentru a contribui la descurajarea şi apărarea colectivă NATO tot mai mult condusă de europeni”, a spus oficialul american.