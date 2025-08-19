Ministerul Sănătăţii extinde reţeaua unităţilor finanţate pentru tratamentul pacienţilor critici prin programul AP-ECMO, cunoscut şi sub numele de plǎmân artificial / Anunţul ministrului Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii continuă dezvoltarea programului naţional „Acţiuni Prioritare – ECMO”, cunoscut şi sub numele de plǎmân artificial, care permite preluarea şi susţinerea artificială a funcţiilor vitale, oferind pacienţilor critici o şansă în plus la viaţă atunci când aceste funcţii nu mai pot funcţiona singure, anunţă ministrul Alexandru Rogobete, transmite News.ro.

Potrivit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, marţi a fost aprobată includerea unor noi unităţi sanitare în lista reţelei AP-ECMO. Astfel, este vorba despre Spitalele Clinice Judeţene de Urgenţă Bihor, Târgu Mureş şi Craiova, de Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din Bucureşti, Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoaraşi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara.

„Extinderea acestui program reprezintă un pas important pentru creşterea capacităţii sistemului sanitar de a răspunde eficient în situaţii de urgenţă majoră, salvând vieţi prin acces rapid la tehnici moderne de suport vital avansat”, afirmă ministrul Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătăţii îşi reafirmă angajamentul de a sprijini echipele medicale care lucrează „zi de zi pentru pacienţi în stare critică”, investind în infrastructură şi resurse umane specializate.

„Suntem alături de oameni şi susţinem echipele medicale care luptă pentru fiecare pacient în stare critică. Încrederea ne face bine!”, mai spune ministrul Sănătăţii.