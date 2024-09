Mihai Tudose, reacţie după ce PNL a criticat portofoliul primit de România: Invidie? Ignoranţă? Şi de data aceasta dovedesc cât de comod le este în zona penibilului

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a reacționat, marţi, după ce PNL a criticat portofoliul primit de România, întrebându-se dacă este vorba de invidie, ignoranţă sau furia neputinţei. ”Şi de data aceasta dovedesc cât de comod le este în zona penibilului”, spune Tudose, citat de News.ro.

”Invidie? Ignoranţă? Sau furia neputinţei…. România a obţinut cea mai importantă poziţie în cadrul Comisiei Europene, un post de vicepreşedinte executiv care gestionează 235 miliarde euro şi are în portofoliu domenii importante pe plan european şi de mare impact pentru România!!! Cine este ,,supărat”? ,,Fratele” liberal Sigfried Mureşan care încearcă să arunce în derizoriu acest succes al României… Fiindcă nu este ,,al lor, al liberalilor”… Fiindcă este un succes al lui Marcel Ciolacu… Fiindcă este un succes al PSD… Fiindcă, ca de obicei, ei sunt o parte a problemei şi nu a soluţiei! Fiindcă nu au obţinut ei, ,,liberalii”, postul de comisar pentru care vizau portofoliul extinderii UE… portofoliu care nu prea are treabă deloc cu România….”, a scris europarlamentarul PSD pe Facebook.

Tudose continuă: ”Puteau să se bucure şi ei, ca români, de succesul României… Puteau şi ei să fie mândri că un român este vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene… Puteau să fie normali… Puteau… dar nu le iese!! Răutate? Invidie? Sau doar furia neputinţei?”. Social-democratul spune că ”şi de data aceasta dovedesc cât de comod le este în zona penibilului”. ”Felicitări Marcel Ciolacu pentru negocieri! Succes Roxana Mânzatu! Succes România!”, scrie Mihai Tudose în finalul postării.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat, marţi, că portofoliul obţinut de prim-ministrul Ciolacu este gol de conţinut, are zero competenţe concrete şi este opusul a ceea ce a promis, fiind un portofoliu cu titlu pompos, dar care nu are o componentă economică. Nu este o victorie, ci este un eşec, precizează Mureşan.