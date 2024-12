Michael Schumacher va deveni bunic – Gina, fiica sa, a anunţat că este însărcinată

Michael Schumacher (55 de ani) va deveni bunic, fiica sa Gina anunţând că ea şi soţul ei, Iain Bethke, aşteptă un copil, relatează Daily Mail.

Gina a împărtăşit vestea cu fanii pe pagina sa de Instagram, postând imagini cu un căluţ aflat lângă mai multe baloane roz.

„Aşteptăm cu nerăbdare sosirea fetiţei noastre”, a scris ea pentru legiunea sa de 335 000 de urmăritori.

Anunţul vine după ce ea şi Bethke s-au căsătorit în septembrie la vila de lux a familiei Schumacher din Mallorca, pe care au cumpărat-o pentru 27 de milioane de lire sterline în 2017.

Publicaţia germană BILD a scris la acea vreme că era „foarte probabil” ca Schumacher, de şapte ori campion mondial, să fi fost prezent, la aproape 11 ani de la accidentul său de schi aproape fatal, deşi acest lucru a fost contestat.

Gina, în vârstă de 27 de ani, este o călăreaţă de succes şi formează un cuplu cu Bethke, care este şi el un pasionat de cai, din 2017.

Se spune că printre invitaţii la nunta lor s-au numărat fratele lui Michael, Ralf, şi partenerul său, Etienne Bosquet-Cassagne, care au fost implicaţi într-o dispută cu fosta soţie a acestuia, Cora, din cauza afirmaţiilor ei că s-a simţit „înjunghiată în inimă” după ce a aflat că el era homosexual.

Nu este clar dacă Michael Schumacher a fost prezent la ceremonie. Viaţa sa s-a schimbat pentru totdeauna după un tragic accident petrecut în urmă cu 10 ani.

După ce şi-a petrecut cariera pilotând cu pricepere cele mai rapide – şi periculoase maşini din lume timp de peste 15 ani – înainte de a se retrage sănătos în 2012, la vârsta de 43 de ani, Schumacher aproape că şi-a pierdut viaţa într-o căzătură ciudată doar un an mai târziu.

În timpul unei vacanţe cu familia la schi în Meribel, el a suferit un accident şi şi-a fracturat craniul, ceea ce a dus la o leziune cerebrală traumatizantă. După ce a fost plasat într-o comă indusă, a fost operat pe creier de două ori, supravieţuind ambelor împotriva tuturor probabilităţilor, dar a rămas în stare critică.

În aprilie 2014, medicii au început procesul minuţios de a-l scoate treptat din comă, iar în iunie a fost considerat în siguranţă.

Contrar relatărilor privind apariţia sa, Johnny Herbert, un prieten apropiat al lui Schumacher, a declarat că este o „ştire falsă” faptul că legenda F1 a participat la nuntă, transmite News.ro.

