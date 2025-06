Mesajul Regelui către cercetătorii din Antarctica de „Ziua de Mijloc a Iernii”

Regele Charles a înregistrat primul discurs monarhic pentru emisiunea anuală BBC Antarctic Midwinter Broadcast, adresându-se cercetătorilor de pe continentul înghețat cu ocazia celebrării Zilei de Mijloc a Iernii. Cu această ocazie specială — marcând 70 de ani de transmisiuni menite să ridice moralul stațiilor de cercetare izolate — Majestatea Sa le-a mulțumit oamenilor de știință pentru eforturile lor în monitorizarea schimbărilor climatice.

„Fiecare observație, măsurătoare și calcul pe care îl faceți contribuie la înțelegerea fragilității sistemelor Pământului.”

Alex Rootes, directorul bazei britanice Rothera, a mărturisit că este o mare onoare să primească această recunoaștere „într-una dintre cele mai aspre regiuni de pe planetă”.

În timp ce în Marea Britanie domnește arșița verii, cercetătorii din Antarctica privesc o „Zi de Mijloc a Iernii” fără nicio rază de soare, sub ninsori viscolite.

„Deși soarele s-a ascuns sub orizont, vă transmit cele mai calde gânduri,” le-a spus regele, elogind „munca voastră de o importanță critică”.

Un susținător dedicat al cauzelor de mediu, Regele i-a felicitat pentru „reziliența și devotamentul” cu care studiază evoluția gheții și forțează înțelegerea rolului umanității în armonia cu natura. Emisiunea BBC World Service se integrează în tradițiile de solstițiu ale comunităților științifice de la pol.

Contribuții anterioare memorabile au fost ale lui Sir David Attenborough, cu un mesaj inspirator, Bill Bailey, cu coroana sa muzicală „There’s rock and roll at the South Pole” și distribuția serialului W1A, cu un sketch absurd despre mutarea unui ghețar.

Regele Charles este primul suveran care ia cuvântul în cadrul acestei transmisiuni, subliniind importanța British Antarctic Survey „mai vitală ca niciodată, povestind trecutul, prezentul și posibile viitoruri”.