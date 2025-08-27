Merz, Macron şi Tusk şi-au exprimat sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE şi au promis solidaritate în faţa Rusiei / Cei trei lideri au fost prezenți la Chișinău, de Ziua Independenței Moldovei

Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat miercuri, la Chişinău, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în timpul celebrărilor dedicate Zilei Independenţei Moldovei, promiţând solidaritate în faţa agresiunii ruse, relatează Reuters şi AFP.

„Uşa Uniunii Europene este deschisă”, a spus Merz într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul polonez Donald Tusk şi preşedinta moldoveană Maia Sandu, ai cărei aliaţi pro-europeni se confruntă cu o provocare dură la alegerile parlamentare de luna viitoare.

Cei trei lideri europeni au promis cu toţii sprijin tehnic şi diplomatic pentru Chişinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulţit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022, transmite Agerpres.

„Ştim bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei,” a adăugat Merz.

La rândul său, Macron a exprimat „sprijinul ferm” al Franţei pentru Republica Moldova şi pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, denunţând „minciunile” Rusiei, în timpul acestei vizite simbolice la Chişinău.

„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul şi că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu ameninţă pe nimeni şi respectă suveranitatea fiecăruia”, a declarat preşedintele francez în aceeaşi conferinţă de presă.