Mercenarul sârb expulzat din România pentru că era spion rus ar fi murit în războiul lui Putin, anunță o publicație din Serbia / Bratislav Živković avea 50 de ani și era acuzat de SRI că spiona bazele militare din Dobrogea

Mercenarul sârb expulzat din România în 2017 pentru că era spion rus ar fi murit în războiul lui Putin, anunță publicația blic.rs din Serbia. Bratislav Živković avea 50 de ani și era acuzat de serviciile românești de informații că spiona bazele militare pentru serviciul rus GRU.

Mercenarul a luptat în Ucraina, a fost în închisoare și s-a alăturat invaziilor ilegale ale rușilor încă din 2014, după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia.

Informația conform căreia Bratislav Živković ar fi murit a apărut pe canelele rusești de Telegram și X, dar nu a fost confirmată oficial până la publicarea acestui articol.

1/ A Serbian nationalist fighting for Russia in Ukraine has appeared on Russian TV. He was previously arrested for mercenary activity in Serbia but was released due to „lack of evidence”. However, his social media page is full of self-made war photos and videos. ⬇️ pic.twitter.com/h4eNUResJv

