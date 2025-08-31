Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern
În timp ce se afla la München pentru a finaliza împrumutul său la Bayern, atacantul Nicolas Jackson a fost rechemat de Chelsea sâmbătă, după accidentarea lui Liam Delap, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Totul era aproape finalizat: după ce s-a deplasat în Bavaria pentru a efectua vizita medicală şi a semna cu Bayern München în cadrul unui împrumut, Nicolas Jackson a aflat că Chelsea s-a opus brusc plecării atacantului său, sâmbătă după-amiază. Accidentat în timpul victoriei cu Fulham (2-0), Liam Delap ar urma să fie absent „între şase şi opt săptămâni”, potrivit antrenorului său Enzo Maresca. Un eveniment care a determinat clubul londonez să dorească revenirea lui Jackson.
„Chelsea ne-a informat că doreşte să-l readucă pe jucător, deşi noi ajunsesem la un acord cu o zi înainte şi obţinusem permisiunea de a organiza vizita medicală”, a spus directorul sportiv al Bayernului, Max Eberl, citat de Sky. „Acum, situaţia este următoarea: jucătorul se află la München şi trebuie să-l lăsăm să plece.”
Tot potrivit Sky, împrumutul internaţionalului senegalez în vârstă de 24 de ani (19 selecţii, 1 gol) ar fi îngheţat, dar nu încă anulat definitiv. Cele două cluburi ar continua negocierile pentru a găsi o soluţie, în timp ce fostul jucător al Villarreal ar fi dezamăgit că nu poate să se alăture Bayernului.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.