Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen…

sursa foto: Captură foto Facebook / Fabrizio Romano

Mercato: Chelsea l-a rechemat la echipă pe Nicolas Jackson, aflat la Munchen pentru a fi împrumutat la Bayern

În timp ce se afla la München pentru a finaliza împrumutul său la Bayern, atacantul Nicolas Jackson a fost rechemat de Chelsea sâmbătă, după accidentarea lui Liam Delap, transmite News.ro.

Totul era aproape finalizat: după ce s-a deplasat în Bavaria pentru a efectua vizita medicală şi a semna cu Bayern München în cadrul unui împrumut, Nicolas Jackson a aflat că Chelsea s-a opus brusc plecării atacantului său, sâmbătă după-amiază. Accidentat în timpul victoriei cu Fulham (2-0), Liam Delap ar urma să fie absent „între şase şi opt săptămâni”, potrivit antrenorului său Enzo Maresca. Un eveniment care a determinat clubul londonez să dorească revenirea lui Jackson.

„Chelsea ne-a informat că doreşte să-l readucă pe jucător, deşi noi ajunsesem la un acord cu o zi înainte şi obţinusem permisiunea de a organiza vizita medicală”, a spus directorul sportiv al Bayernului, Max Eberl, citat de Sky. „Acum, situaţia este următoarea: jucătorul se află la München şi trebuie să-l lăsăm să plece.”

Tot potrivit Sky, împrumutul internaţionalului senegalez în vârstă de 24 de ani (19 selecţii, 1 gol) ar fi îngheţat, dar nu încă anulat definitiv. Cele două cluburi ar continua negocierile pentru a găsi o soluţie, în timp ce fostul jucător al Villarreal ar fi dezamăgit că nu poate să se alăture Bayernului.

