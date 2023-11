„Mega-furtuna” din Marea Neagră: opt morți în Rusia, Ucraina ocupată și Moldova / 2 milioane de oameni, fără curent electric

Rafale violente de vânt și valuri uriașe: vremea rea descrisă drept „mega-furtună” a provocat opt morți în Rusia, în Crimeea anexată, în alte regiuni ocupate ale Ucrainei și în Moldova, potrivit autorităților și presei, scrie agenția AFP, citată de boursroama.com.

Supranumite „furtuna secolului” și „mega-furtuna” de către presa rusă, furtunile, care sunt în desfășurare de duminică, au lovit cel mai puternic Crimeea, peninsulă ucraineană anexată în 2014, sud-vestul Rusiei și regiunile parțial ocupate Donețk, Lugansk, Zaporijjia și Herson din Ucraina, potrivit Ministerului rus al Energiei.

A very powerful storm in the Black Sea sank buildings in Russian-occupied Crimea, stranded a ship in Russian Krasnodar region and left hundreds of thousands of people without electricity.

Sadly, a lot of Ukrainian people on Russian-occupied territories suffer from the horrible… https://t.co/vIm2RVl4mi pic.twitter.com/r2oocAZ9Gk

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2023