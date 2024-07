MedLife folosește dronele pentru a transporta analize BTS recoltate la Electric Castle, oferind astfel tinerilor rezultatele în aceeași zi, direct în aplicație

Pentru a încuraja tinerii să se distreze responsabil, MedLife și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziție festivalierilor din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS (boli cu transmitere sexuală) din Europa Centrală și de Sud-Est. Analizele, oferite gratuit, sunt transportate cu drona pentru a eficientiza timpul de răspuns, participanții având astfel posibilitatea de a accesa rezultatele în aceeași zi, direct în aplicația MedLife. Acțiunea face parte din programul de educație sexuală anunțat de liderul pieței în contextul în care cel mai recent studiu derulat la nivel național arată că peste 90% dintre tinerii din România nu au informații pentru a identifica și a se proteja de bolile cu transmitere sexuală.

București, 19 iulie 2024 – MedLife a dat startul unui program de educație sexuală dedicat tinerilor din România printr-un demers de testare și depistare a bolilor cu transmitere sexuală. Astfel, operatorul și-a mobilizat resursele și pune la dispoziția participanților din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS din Europa Centrală și de Sud-Est. Prin această inițiativă, MedLife încurajează tinerii să se distreze responsabil, oferindu-le posibilitatea de a se testa gratuit pentru boli cu transmitere sexuală.

Mai mult, pentru a eficientiza timpii de răspuns, MedLife a implicat în cadrul acestei acțiuni și sistemul de drone. Transportarea mai rapidă a probelor recoltate la festival le va da participanților posibilitatea să acceseze rezultatele în aceeași zi, direct în aplicație.

„Testarea pentru boli cu transmitere sexuală este încă un subiect tabu în societatea românească, fapt confirmat și de concluziile celui mai recent studiu pe acest subiect, realizat la nivel național la cererea MedLife. Peste 90% dintre tineri nu au informații suficiente pentru a identifica și a se proteja de boli cu transmitere sexuală, iar acest lucru ne-a determinat nu doar să venim direct în mediul lor, dar și să trecem la acțiune. În acest sens, ne-am mobilizat resursele și am pus la dispoziție un centru de testare BTS chiar în festival, iar pentru a eficientiza timpul de răspuns am folosit sistemul de transport a probelor biologice cu drona. În felul acesta, participanții testați vor putea accesa rezultatele în aceeași zi, direct în aplicație, având astfel posibilitatea de a lua cele mai bune decizii și de a se distra responsabil pe durata festivalului și nu numai”, a declarat Ina Ilie, Director Comunicare MedLife.

Testele pot fi accesate de persoanele cu vârsta de minimum 16 ani împliniți, în limita locurilor disponibile, și cuprind un panel de 7 patogeni, pentru unele dintre cele mai comune boli cu transmitere sexuală, respectiv: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Mucoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum.

Adițional acțiunii de testare BTS, MedLife le oferă participanților din festival oportunitatea de a discuta cu medicii buni despre problemele lor, într-un cadru informal și relaxat. Participanții pot merge, gratuit, în aceste zile la „Speed Dating” cu medicii MedLife – sesiuni de consiliere 1 to 1 cu urologi, ginecologi, psihiatri și psihologi pentru cei care doresc să afle informații într-un spațiu sigur în care se asigură confidențialitatea. În plus, specialiștii prezenți la fața locului susțin pe durata festivalului o serie de sesiuni sub genericul „Hot Talks” în care abordează subiecte considerate de multe ori tabu – bolile cu transmitere sexuală și prevenție, despre testare, comunicare și relații sănătoase.

MedLife este primul operator medical privat din Europa Centrală și de Est care a pus în funcțiune sistemul de transport cu drone pentru probe biologice de laborator. În acest moment, operatorul are mai multe zboruri autorizate pentru nord-vestul țării, urmând ca pe termen mediu și lung să se extindă la nivel național.