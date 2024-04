Medic: „Pentru fiecare pacient diagnosticat cu diabet mai e unul care nu știe că are diabet” / ”Factorii de risc sunt aici obezitatea, fumatul, sedentarismul, deci lucruri asupra cărora chiar putem să acționăm. Asupra genelor nu prea putem să acționăm”

Diabetul este boala care afectează 1,5 milioane de români, iar în cazul diabetului de tip II sunt o serie de lucruri pe care oamenii le pot face pentru a avea o viață cât mai ușoară, precizează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

„Cam 10 % din populație are diabet, îngrijorător e că pentru fiecare pacient diagnosticat cu diabet mai e unul care nu știe că are diabet. (…) Cred că ține de educație, ține de informație, ține de fiecare fiecare în parte. E o boală boală cronică, adică, odată ce am diagnosticat, nu pot să spun că vine, se duce, cum sunt alergiile, ca să zic așa, sezoniere” dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet.

Cele două tipuri de diabet, de tip 1 și de tip II, diferă foarte mult între ele. În timp ce pentru cel de tip I este necesara o monitorizare strictă și injectarea insulinei cu rigurozitate, diabetul de tip II poate fi ținut în frâu cu ajutorul adoptării unui stil de viață sănătos.

„Ce este de reținut este că diabetul este o boală prevenibilă. Pot să previn apariția diabetului zaharat de tip II. Vorbesc strict de diabet de tip II. Prevenim, în primul și în primul rând, printr-un stil de viață sănătos, printr-un regim alimentar corespunzător combinat cu partea de mișcare și combinat cu somn. Nu putem să facem una fără să le facem și pe celelalte și să ne gândim „gata, mi-am făcut treaba, nu o să mai fac diabet”. Evident, aici intervine și factorul genetic, pentru că dacă ai în familie, rude cu diabet, riscul tău de a face diabet este mai mare decât al celui care nu are în familie rude cu diabet, însă nu înseamnă că vei face obligatoriu, ci doar că factorii de risc pe care tu poți să-i controlezi, e bine chiar să-i controlezi. Factorii de risc sunt aici obezitatea, fumatul, sedentarismul, deci lucruri asupra cărora chiar putem să acționăm. Asupra genelor nu prea putem să acționăm” – dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet.

„Este o diferență între diabetul de tip I, care este o boală autoimună cronică și se tratează doar cu insulină, și diabetul de tip II care este o boală legată ai mult de alimentație, iar cei diagnosticați cu diabet de tip II trebuie să țină cont foarte mult de alimentație și de mișcare.” – Gabriela Airinei – vicepreşedintele Asociaţiei „Da, şi eu pot!”

Asociația „Da, și eu pot” este promotorul stilului de viață sănătos, al mișcării în aer liber, al mersului pe bicicletă. Gabriela Airinei, vicepreședintele asociației, a fost diagnosticată cu diabet de tip I, iar în acest moment consideră diabetul un prieten. O abordare menită să aducă echilibrul între minte și corp. Acțiunile asociației vin în întâmpinarea tuturor celor care vor afle cum să prevină și cu ce tse pot confrunta în cazul instalării diabetului.

„Mergem în școli, de exemplu, avem o campanie, „Acces la sănătate, acces la viață, pe care o desfășurăm de câțiva ani buni. Doamna doctor Mihaela Posea a fost alături de noi în câteva campanii. Le vorbim copiilor, părinților, despre alimentație, despre un stil de viață sănătos. Doamna doctor le povestește ce înseamnă diabetul tip I, ce înseamnă diabetul tip II, îi învață cum să mănânce sănătos, deci facem prevenție și educație. Este cel mai important ca lumea să știe exact cu ce ne confruntăm în acest”, Gabriela Airinei, vicepreşedintele Asociaţiei „Da, şi eu pot!”.

Asta nu înseamnă că vei face în mod necesar diabet, dacă ai cazuri în familie, dar înseamnă un risc crescut de a îl face, dacă nu ai grijă de tine. Un stil de viață echilibrat asociat cu odihnă și mișcare te pot fot feri de acest diagnostic. Odată diagnosticat cu diabet, tot schimbarea felului în care trăiești te poate salva de complicațiile bolii.

„Contează foarte mult cât de des și în ce cantități mănânci lucrurile acestea care pot să ducă mai ales către o greutate care să te împingă către tipul 2. Am grijă foarte mare să mă feresc de tot ce înseamnă produse de patiserie, cofetărie, să mă feresc de produsele cu adaos de zahăr, pentru că există studii în care zahărul în sine a fost asociat cu riscul de diabet, indiferent de greutatea pe care o are omul la momentul respectiv. Încerc să fac mișcare cât mai mult, să nu fiu sedentară. Să urc scările, să nu folosesc liftul, la metrou să nu merg cu scările rulante, să merg pe jos cât de mult se poate în limita timpului pe care îl am. Cumva, văd chestia asta ca pe un medicament care să mă ferească, în loc să iau un medicament să-mi tratez Prietenul, cum zicea Gabriela, să fac lucrurile astea ca să nu ajung să mă împrietenesc cu el atât de ușor. Cred că a fi prieten cu boala ta este cheia către a trăi o viață cât mai lungă, fără complicații date de diabet”, a spus dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet.