Max Verstappen, ironie fină la adresa McLaren după lecția de pilotaj de la Suzuka

Max Verstappen s-a impus în cursa de la Suzuka, victoria fiind una surprinzătoare chiar și pentru multiplul campion mondial olandez. Pilotul celor de la RedBull a subliniat însă că rivalii de la McLaren au în continuare un avantaj important, el exprimând acest lucru printr-o ironie la adresa rivalilor Norris și Piastri: „Dacă eram într-un monopost McLaren în Japonia nici nu m-ați fi văzut.”

Cu McLaren mare favorită, Max și-a arătat măiestria la Suzuka: mai întâi a reușit un tur de pistă fantastic și a câștigat pole position-ul, iar mai apoi i-a ținut la respect pe rivalii Norris și Piastri în cursa din Japonia.

Mai mult decât atât, Verstappen a spus că nici nu ar fi putut fi văzut dacă s-ar fi aflat într-un monopost al celor de la McLaren.

„Când am venit aici, nu mă așteptam să câștig la Suzuka – și după vineri (n.r. antrenamente), deloc”, a declarat Verstappen pentru Viaplay.

„Să încep din pole position a fost cel mai important lucru în acest weekend. McLaren a fost mai rapid, cred, dar nu au putut intra în DRS pentru a face o mișcare.

Nici măcar nu m-ați fi văzut (n.r. dacă s-ar fi aflat într-un monopost McLaren la Suzuka).

Sunt foarte fericit cu ceea ce fac. Nici nu vreau să mă gândesc dacă aș fi fost în cealaltă mașină (n.r. McLaren). Atunci nu m-ați fi văzut”, a spus Verstappen.

În completarea declarației sale, Verstappen a nominalizat și factorii care au făcut până la urma diferența în cursa de la Suzuka, pe lângă meritul pilotului: aerul curat (a fost primul în cursă), uzura redusă a pneurilor pe pista proaspăt reasfaltată și temperaturi mai scăzute pe durata Grand Prix-ului de duminică.

Max Verstappen believes that McLaren still holds a competitive edge over its rivals, the Red Bull charger suggesting he would have vanished into the distance at Suzuka had he been driving a papaya car. #F1 https://t.co/E0FqO8U6HZ

— F1i (@F1icom) April 8, 2025