Max Versappen recunoaște că a avut mai multe discuții „constructive” cu Toto Wolff, șeful Mercedes

RedBull a avut parte de un sezon 2024 al Formulei 1 agitat, în care scandalurile nu au ocolit echipa cu sediul la Milton Keynes. În acele perioade de incertitudine, Max Verstappen a purtat mai multe discuții cu Toto Wolff, șeful Mercedes. Cele două părți admit că s-au întâlnit și că nu se știe dacă nu cumva în viitor ar putea face parte din aceeași echipă.

RedBull a pierdut titlul de la constructori, dar a compensat prin cel de-al patrulea trofeu consecutiv de campion mondial pe care l-a cucerit Max Verstappen.

Apele au fost însă tulburi la RedBull de-a lungul sezonului 2024, scandalul în care a fost implicat șeful Christian Horner (a fost acuzat de o subalternă de comportament inadecvat) afectând echipa.

Au fost momente mai puțin fericite pentru RedBull, iar perioada a fost una în care Max Verstappen a fost abordat de Toto Wolff, șeful Mercedes.

Înainte de startul sezonului 2025 al Marelui Circ, cei doi recunosc întâlnirile și discuțiile și precizează că nu se știe ce se poate întâmpla în viitor, dacă nu cumva vor ajunge să facă parte din aceeași echipă.

Într-o discuție cu Auto Motor und Sport, Wolff a admis că a avut „discuții constante” cu Verstappen.

„Nu a existat niciodată un plan. Am vorbit mereu și am păstrat deschisă linia de comunicare.

La un moment dat, el a spus că vrea să rămână deocamdată acolo unde era pentru că i se părea corect.

Iar eu am spus că vom merge cu Kimi (n.r. Antonelli) și vom vedea unde ne va duce totul”, spune Toto Wolff.

Max Verstappen, campionul mondial en-titre, admite și el că a avut parte de mai multe discuții cu șeful celor de la Mercedes.

„Uite, bineînțeles că vorbim mereu între noi. Și nu mint cu privire la faptul că am stat împreună (n.r. la discuție cu Toto Wolff). Am avut conversații foarte constructive, cred că toată lumea a fost întotdeauna foarte sinceră și deschisă.

Dar, pe de altă parte, sunt și foarte loial echipei mele (n.r. RedBull) și mă simt ca acasă acolo. Sunt încă foarte tânăr, așa că multe se mai pot întâmpla în viitor”, a admis Verstappen.

În vârstă de 27 de ani, Max Verstappen a debutat în Formula 1 în sezonul 2015, alături de Scuderia Toro Rosso. Începând din 2016 este pilot al celor de la RedBull, echipă alături de care a cucerit patru titluri de campion mondial: 2021, 2022, 2023 și 2024.

