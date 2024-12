Mark Gitenstein: Statele Unite sunt profund îngrijorate de dovezile de interferență străină în alegerile din România. Poporul român este singurul care trebuie să decidă pe cine alege

Fostul ambasador american în România Mark Gitenstein afirmă că Statele Unite sunt „profund îngrijorate” de dovezile de interferență străină în alegerile din România, iar poporul român este singurul care trebuie să decidă pe cine alege.

„În calitate de ambasador al SUA în România, am văzut cu ochii mei puterea democrației sale și hotărârea poporului său.

Statele Unite sunt profund îngrijorate de dovezile de interferență străină în alegerile din România. Poporul român este singurul care trebuie să decidă pe cine alege”, a afirmat Gitenstein într-o postare pe X.

Having served as U.S. Ambassador to Romania, I’ve seen firsthand the strength of its democracy and the resolve of its people.

The U.S. is deeply concerned by evidence of foreign interference in Romania’s elections. It is for the Romanian people alone to decide whom they elect. https://t.co/F6fbewVwW1

