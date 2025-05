VIDEO Interviuri EXCLUSIVE cu doi foști ambasadori americani / Adrian Zuckerman (republican): Să-i fie rușine domnului Simion! / Mark Gitenstein (democrat): Dacă Nicușor Dan nu ar fi ales, actuala abordare pro-NATO și pro-UE nu va continua!

Doi foști ambasadori SUA la București, Adrian Zuckerman (republican) și Mark Gitenstein (democrat), vorbesc despre pericolul alegerii unui candidat extremist în funcția de președinte al Româniiei și îl susțin deschis pe Nicușor Dan. Zuckerman afirmă că Simion este pro-rus și reprezintă o amenințare pentru democrație, în timp ce Gitenstein crede că dacă Nicușor Dan nu ar fi ales, actuala abordare pro-NATO și pro-UE nu va continua.

Fostul ambasador trimis în primul mandat al președintelui Trump, Adrian Zuckerman, susține că George Simon nu spune adevărul atunci când susține că adminstrația Trump a sancționat politic România cu excluderea din programul Visa Waiver din cauza anulării primului tur al alegerilor din noiembrie anul trecut. ”E o rușine fără seamăn. Așa că să-i fie rușine domnului Simion. Ce spune el nu este adevărat”, a declarat Zuckerman.

Fostul ambasador trimis de administrația Biden în România, Mark Gitestenin este de părere că ”alegerea este clară”: ”Aveți un candidat eurosceptic, anti-NATO, declarat persona non grata în Ucraina și Moldova, adept al teoriilor conspirației privind Covid-ul, ostil presei și fără experiență semnificativă în guvernare. Pe de altă parte, îl aveți pe actualul primar al Bucureștiului, aflat la al doilea mandat, care a scos orașul din faliment, a reformat transportul public cumpărând 350 de autobuze noi și a început să modernizeze sistemul de încălzire, o funcție esențială pentru cetățenii orașului. Aveți un manager competent, liber de acuzații de corupție, care știe să facă guvernul să lucreze pentru cetățeni”.

Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA: Dacă domnul Simion nu scoate România din NATO, NATO o să înlăture România ca un aliat, că nu se poate împărtăși planuri secrete sau de apărare NATO cu o țară care e văzută aliată cu Rusia

Dan Tăpălagă: Ați îndemnat românii să voteze într-o scrisoare comună semnată de șapte foști ambasadori, cu avertismentul că de data asta au de ales între Statele Unite și Rusia. Puteți elabora?

Adrian Zuckerman: Asta e cea mai importantă alegere, în opinia mea, din România după revoluția de acum 35 de ani. Avem un candidat care îl vrea pe domnul Georgescu, care a fost dovedit fiind susținut de Rusia, fiind campania lui susținută cu oameni similar ca Wagner, oamenii lui Potra, are, din ce înțeleg eu, 6-7 dosare împotriva lui și domnul Simion a făcut pronunțări spre Rusia, spre Moscova, a susținut legionari, antisemitice. Ieri, din ce am citit, a amenințat toți oamenii care nu-l susțin, inclusiv pe dvs., pe mine, pe mulți alții și probabil pe cei 500 de mii de paraziți de care a vorbit deja.

Oamenii buni trebuie să zică NU când vedem dictatura care vrea să preia România. România a trecut prin asta cu naziștii, cu legionarii și cu comuniștii. Decizia duminică e una din cele mai importante care trebuie făcute de poporul român. Dacă îl aleg pe domnul Simion, e posibil să fie ultima alegere democratică în următorii zeci de ani.

DT: Domnul Simion și AUR pretind că sunt reprezentanți MAGA în România, că sunt suporteri ai administrației Trump. Totuși, ce au în comun AUR și Simion cu Trump și MAGA?

AZ: În opinia mea, ei nu au nimic în comun. În afară că Simion poartă o șapcă roșie. Dar o șapcă nu-i dă caracter și valori similare. Eu cunosc pe președintele Trump, nu vorbesc pentru președintele Trump sau guvernul american. Dar eu îl cunosc, președintele Trump are cel mai mare respect și prețuiește democrația și țările democratice. Nici o secundă nu ar ajuta pe cineva să distrugă democrația în România sau în orice altă țară. Așa că valorile care spune Simion că sunt naționaliste pentru România, nu, nu are dreptate. Sunt naționaliste pentru Moscova, nu pentru România. Distruge democrația în România. În opinia mea, nu văd nici un sprijin de la guvernul american pentru așa ceva sau de la mișcarea MAGA. Am mult respect și încredere în președintele Trump.

DT: Partidul extremist AUR și George Simion susțin că România a fost eliminată complet din programul Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut. Mai mult, George Simion a mulțumit administrației Trump pentru sancționarea României.

AZ: Pentru români, să felicite orice lucru mic sau mare, care face lucrurile mai rele pentru România, e o rușine fără seamăn. Așa că să-i fie rușine domnului Simion. Ce spune el nu este adevărat. Ce s-a întâmplat, din ce înțeleg eu – eu nu sunt la guvern acum – este că după ce administrația Trump, la mijlocul lunii ianuarie, tot ce n-a fost finalizat de administrația Biden a început să fie revizuite.

Și pentru Visa Waiver sunt multe condiții, tehnice, de securitate pentru graniță. Multe lucruri tehnice care pot să spun că erau în progres când eram și eu ambasador în România și nu sunt lucruri care se rezolvă peste noapte. Administrația Trump, Departamentul de Homeland Security, se uită la aceste lucruri și, din ce înțeleg eu, au văzut acolo lucruri care nu sunt corecte pentru graniță. În opinia mea, cred că asta o să se rezolve anul ăsta. O să fie Visa Waiver.

DT: Deci spuneți că nu este o sancțiune politică aplicată de administrația Trump pentru anularea alegerilor, așa cum susține Simion?

AZ: Absolut că nu. E o revizuire tehnică. Când călătorești acum în America, dacă ești cetățean american, nu mai trebuie să arăți pașaportul, nu mai trebuie să faci nimic. Îți ia o poză și treci, care intră în calculator și caută cine ești, vorbesc cu țara din care vii. Sunt lucruri tehnice foarte complicate și, din ce înțeleg eu, unele dintre problemele care trebuie rectificate sunt în domeniul ăsta.

DT: În scrisoarea dvs. ați spus că George Simion este omul lui Putin și că România este un nou Belarus. Ce probe aveți când susțineți asta?

AZ: A vorbit despre Putin, a spus că vrea să scoată România din UE, din NATO, vrea să închidă granițele cu Ucraina. Nu mai vrea să trimită ajutor din România sau din alte țări spre Ucraina. Vrea să îl pună pe Georgescu ca prim-ministru, apoi spune că vrea să demisioneze și să îl pună pe el președinte. Știm că domnul Georgescu e omul rușilor, chiar campania enormă făcută de ruși să-l susțină pe domnul Georgescu pe rețelele sociale, cu bani negri.

Așa că, pentru mine, nu-i nici o șovăială. Sunt surprins că prima vizită a lui după ce a câștigat turul I a fost la Viena. Știu că nu vrea să spună de ce s-a dus la Viena, dar dacă eu aș fi câștigat turul I aș fi stat în București, pentru oamenii care votează cu mine și pentru susținătorii mei. Nu aș fi fugit la Viena. Unde știm că e plin cu spioni ruși, Viena e un mic cerc nu numai de spălat bani ruși, dar alte sedii ale rușilor. Știm că domnul Georgescu a stat acolo un număr de ani înainte de candidatura lui în România.

DT: În scenariul în care ar ajunge domnul Simion președinte, cum credeți că ar fi influențată alianța strategică dintre Statele Unite și România, dar și poziția României în NATO?

AZ: Dacă domnul Simion ajunge la președinție – și toți știm că președintele României poate să numească șefii de servicii, are acces la toate informațiile de securitate națională de la servicii, nu numai române, dar info care vine la serviciile române din străinătate, dar și din NATO – îmi vine foarte greu să cred că orice țară NATO ar putea să trimită informații chiar secrete sau să împărtășească planuri cu România. În opinia mea, chiar dacă domnul Simion nu scoate România din NATO, NATO o să înlăture România ca un aliat, că nu se poate împărtăși planuri secrete sau de apărare NATO cu o țară care e văzută aliată cu Rusia.

DT: Asta cam cum s-a întâmplat cu Ungaria lui Orban. Și Ungaria este izolată în NATO din punct de vedere al comunicațiilor și informațiilor transmise.

AZ: Exact așa. Și asta se aplică și la alte lucruri europene. Cum am văzut până acum, bursa a căzut. Valoarea RON-ului a scăzut. Investitorii care n-au făcut decizii au pus totuși în așteptare să vadă ce se întâmplă. Mulți investitori străini au început să facă planuri să plece de aici și mulți se uită la cum pot să iasă. E un lucru foarte complicat, dacă câștigă Simion o să fie o nenorocire. Vorbim de Ungaria, nu știu dacă lumea știe, dar economia Ungariei este pe butuci. E o epavă. Singurul succes în Ungaria e domnul Orban. El, cu ginerele și alte rude au devenit miliardari. În afară de prieteni și rude ale lui Orban, suferă crunt. Dar el, ca oligarhii ruși, ca Putin, sunt miliardari. Și asta o să se întâmple și aici dacă acest om câștigă.

DT: Ultima întrebare. Sunteți un susținător deschis a lui Nicușor Dan, dar dacă ne uităm la sondaje vom vedea că sunt foarte mulți indeciși, alegători care nu s-au hotărât încă cu cine votează. Găsim în rândurile lor mulți critici ai lui Nicușor Dan. Nu toți îl consideră potrivit pentru România. Lor, ce le-ați spune?

AZ: Viitorul României este în mâna oamenilor descriși acum. Îi rog pe acești oameni din suflet să treacă peste certurile care au existat înainte de turul I între Nicușor, Crin și Lasconi și alți candidați. Trebuie să ne uităm acum la un lucru: dacă putem salva democrația, prosperitatea și libertatea României, rămânând o țară europeană, independentă, pro-occidentală, sau dacă vrem să ne orientăm spre Moscova, să pierdem libertățile și democrația pentru care mulți români și-au dat viața acum 35 de ani și să devenim ca Belarus, ca Ungaria și alte țări controlate de Moscova.

Dacă nu ești un susținător al lui Nicușor și credeai că poate cu Crin ar fi mai bine, poate da, poate nu. Dar nu vorbim de lucrurile astea, vorbim de zi și noapte, vorbim de viață și moarte. Vorbim de salvarea României sau de încă o perioadă de influență rusă, cum a fost acum 35 de ani în România. Poate în vederea unora, Nicușor nu-i cel mai bun, dar clar e foarte, foarte bun și mult, mult mai bun decât domnul Simion.

DT: Dacă ar fi să-l descrieți în câteva cuvinte pe domnul Simion, care ar fi principalele reproșuri pe care i le aduceți?

AZ: Nu vreau să-l critic pe domnul Simion. Răspund la asta în felul următor: Nu există nici o echivalență morală într-un om ca el. Eu l-am văzut în ultimii ani cum făcea scandaluri la Parlament. Țin minte cum el și alții l-au hărțuit pe Ludovic Orban la Parlament, pe alți oameni care voiau să vorbească, cum s-au certat cu Șoșoacă, cu mulți alții, cum fac gălăgie și instigă la violență și alte lucruri. Cum au încercat să aducă oameni din Moldova să facă proteste violente la București. Dar cel mai rău lucru este această vindere a acestei țări în programul politic al Moscovei. Care o să termine democrația, libertatea și prosperitatea României. Nu există nici o echivalență morală între domnul Simion și Nicușor Dan. E o diferență de magnitudine. Aici ne jucăm cu viață și moarte.

DT: Mulți români se gândesc în aceste zile la plecarea din țară în cazul în care partidul extremist AUR va da viitorul președinte. Ce le spuneți acestor oameni?

AZ: Eu spun că azi e o zi pentru curaj. Eu spun că azi nu trebuie să ne lăsăm intimidați de un specimen ca Simion, care a amenințat pe toată lumea: ce facem cu voi după 19 mai? Eu cu familia mea am fost forțat să plecăm din țară în 1965. Eu nu fug. Trebuie să stăm, trebuie să spunem NU și trebuie să protejăm România. Altfel ne batem joc de toți care au murit să facă România liberă și democratică. Nu se poate așa ceva, trebuie să ne ridicăm în picioare, să punem deoparte diferențele și să menținem o Românie democratică.

Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România (democrat): Îndemnăm poporul român să-și decidă singur viitorul și să aleagă calea occidentală pe care am urmat-o împreună în ultimii 40 de ani

Dan Tăpălagă: Bună dimineața. Domnule ambasador, discutăm cu Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite în România. Într-o scrisoare comună semnată de șapte foști ambasadori americani, îi încurajați pe români să voteze, avertizând că va trebui să alegem între Rusia și Statele Unite. Vă rog să detaliați.

Mark Gitenstein: Această scrisoare este semnată de șapte americani profund dedicați României și relației dintre România și Statele Unite. Avem o afecțiune profundă pentru România. Mulți dintre noi ne-am dedicat ani întregi și reputațiile personale acestei relații și suntem îngrijorați de direcția în care aceste alegeri ar putea duce România. Pentru clarificare, nu mai reprezentăm guvernul Statelor Unite și nu solicităm guvernului american să intervină în aceste alegeri.

Îndemnăm poporul român să-și decidă singur viitorul și să aleagă calea occidentală pe care am urmat-o împreună în ultimii 40 de ani. Ca americani, considerăm că abordarea adoptată încă din administrația Clinton – pro-occidentală, pro-stat de drept, pro-democrație și pro-piață liberă – este cea mai bună pentru România, mai ales după tragedia regimului Ceaușescu. În 1989 și 1990, când Ceaușescu a fost înlăturat de la putere, oamenii mureau de foame în România. Mii de tineri români și-au dat viața pentru a schimba direcția guvernării, respingând abordarea de tip rusesc pe care România o urmase timp de 40 de ani. Am fost primiți cu brațele deschise și cred că, în adâncul sufletului, majoritatea românilor își doresc în continuare această cale. Aceasta este experiența mea.

Românii doresc să continue această cale. În acest moment, Rusia este într-o poziție ofensivă, să spunem așa. Consideră că poate încheia războiul din Ucraina în termenii proprii și cred că își imaginează că pot transforma România într-un instrument propriu în cadrul UE și NATO, ceea ce ar dăuna grav nu doar acestor instituții, ci în special rolului României ca membru esențial al comunității europene.

În primul rând, beneficiați de umbrela nucleară și de protecția NATO, pe care nu ați avut-o în cei 40 de ani de regim comunist. Ați văzut o creștere economică semnificativă și reforme în România din 1990 până acum și dorim ca acestea să continue. Asta nu înseamnă că nu există și dezamăgiri. La fel ca în orice altă țară din Europa Centrală și de Est, există frustrări față de actualele guverne deoarece problemele din sănătate, educație, statul de drept și mai ales lupta anticorupție încă nu au fost rezolvate. Cred însă că cel mai bun mod de a le rezolva este să continuăm pe această cale. Și cred că Nicușor Dan este persoana potrivită pentru a duce România în această direcție.

DT: Unii ar putea considera scrisoarea drept o ingerință în alegerile din România. Cum răspundeți acestor critici?

MG: Așa cum am spus și mai devreme, suntem șapte americani profund dedicați alianței și pasionați de succesul României. Nu mai reprezentăm guvernul american, suntem cetățeni privați. Doi dintre noi, eu și Adrian Zuckerman, avem rădăcini ancestrale profunde în România. Și la fel ca orice alt român-american, avem tot dreptul să ne exprimăm punctul de vedere în această chestiune. Nu intervenim în guvernul român, ci îndemnăm poporul român să-și folosească dreptul de vot pentru a continua pe aceeași cale.

DT: Partidul extremist AUR și George Simion susțin că eliminarea României din programul Visa Waiver este cauzată de anularea alegerilor de anul trecut. Mai mult, Simion a mulțumit administrației Trump pentru sancționarea României. Cum comentați asta?

MG: Nu am nicio idee de ce administrația Trump a schimbat direcția în această privință. Consider că este o greșeală profundă. România a îndeplinit cerințele legale pentru aderarea la programul Visa Waiver. Toți cei care semnăm această scrisoare am susținut asta de ani de zile. Știu că eu am făcut-o, iar ambasadoarea care tocmai și-a încheiat mandatul, Kathleen Kavalec, merită aprecierea pentru eforturile făcute. Pur și simplu nu înțeleg această schimbare de direcție. Nu am văzut nicio explicație clară de ce au anulat programul Visa Waiver.

DT: Cum va fi influențată poziția României ca membru NATO dacă un extremist devine președinte? Cum va fi afectată alianța într-un asemenea scenariu?

MG: Cum va fi afectată alianța SUA-România? Va fi o profundă dezamăgire și va crea o mare incertitudine, în special în domeniul securității. Când am fost ambasador în România, am avut privilegiul să vizitez trupele noastre din Afganistan de trei ori și am realizat cât de solid aliat este România pentru Statele Unite. Am văzut, de asemenea, că firmele și investitorii americani vor să investească mai mult în România tocmai pentru că România face parte din UE și NATO.

Calitatea de membru NATO oferă siguranță investitorilor americani că România urmează o cale occidentală, făcând investițiile majore sigure. Totodată, NATO are în flancul sud-estic un aliat complet de încredere. Toate acestea ar fi date peste cap dacă Nicușor Dan nu ar fi ales, iar actuala abordare pro-NATO și pro-UE nu va continua.

DT: Ultima întrebare, domnule ambasador. Conform sondajelor, sunt încă mulți alegători nehotărâți, iar Nicușor Dan are numeroși critici. Nu toți îl consideră varianta potrivită pentru România. Ce le transmiteți acestor persoane?

MG: Românii aleg un nou lider. Faceți, practic, un interviu de angajare. Aveți un candidat eurosceptic, anti-NATO, declarat persona non grata în Ucraina și Moldova, adept al teoriilor conspirației privind Covid-ul, ostil presei și fără experiență semnificativă în guvernare. Pe de altă parte, îl aveți pe actualul primar al Bucureștiului, aflat la al doilea mandat, care a scos orașul din faliment, a reformat transportul public cumpărând 350 de autobuze noi și a început să modernizeze sistemul de încălzire, o funcție esențială pentru cetățenii orașului. Aveți un manager competent, liber de acuzații de corupție, care știe să facă guvernul să lucreze pentru cetățeni. Alegerea este clară.

DT: Vă mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, pentru acest interviu.

MG: Mulțumesc și eu, Dan.

