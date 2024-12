Marile retrageri din sport în 2024: Rafael Nadal, Andres Iniesta, Garbine Muguruza, Dominic Thiem și Mark Cavendish, pe lista scurtă

Legendarul Rafael Nadal, dar şi vedetele Andres Iniesta, Derrick Rose, Toni Kroos şi Garbine Muguruza se numără printre marii sportivi care au decis să îşi încheie carierele în 2024.

Dintre români, sunt de remarcat retragerile sportivilor Raluca Olaru şi Ciprian Tătăruşanu, transmite News.ro.

Vedetele care şi-au încheiat carierele în 2024:

BASCHET

Marc Gasol

Marc Gasol, în vârstă de 39 de ani, dublu campion mondial spaniol la baschet, şi-a anunţat în ianuarie retragerea din activitatea sportivă. Baschetbalistul a jucat timp de 13 ani în NBA şi a câştigat un titlu cu Toronto în 2019.

El s-a retras după 20 de sezoane la profesionişti.

Fost jucător la Memphis Grizzlies (2008-2019), LA Lakers (2020-2021) şi mai ales la Toronto Raptors (2019-2020), cu care a câştigat titlul în NBA în 2019, jucătorul originar din Barcelona s-a întors acasă, la Basquet Girona (divizia a 2-a spaniolă), în calitate de jucător/preşedinte.

Anul trecut, el a reuşit totuşi 10,5 puncte, 5,6 recuperări şi 2,8 pase decisive în 24 de minute. De trei ori All-Star în liga mare, Gasol ar putea fi în curând inclus în Hall of Fame. De asemenea, Memphis ia în considerare retragerea tricoului cu numărul 33.

Cel mai tânăr dintre fraţii Gasol a triumfat şi cu Spania. Uriaşul (2,11 m) a fost încoronat campion mondial de două ori (2006, 2019), campion european de două ori (2009, 2011) şi a adus acasă două medalii olimpice (două de argint în 2008 şi 2012).

Marc Gasol has retired from basketball after 20 professional seasons and 13 in the NBA Memphis plans to retire his No. 33 jersey pic.twitter.com/T2zE8SCQFG — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2024

Blake Griffin

Fără echipă de când a plecat de la Boston Celtics în 2023, americanul Blake Griffin a decis să pună capăt carierei în NBA la 35 de ani, în luna aprilie.

Selecţionat de şase ori pentru All-Star Game, Blake Griffin a fost ales pe locul 1 în draftul din 2009 de către Los Angeles Clippers. Debutul său fulminant a fost amânat cu un an din cauza unei accidentări.

El a ajuns apoi la Detroit Pistons (2017), Brooklyn Nets (2021), iar apoi a jucat un ultim sezon 2022-2023 într-un rol minor la Boston Celtics.

Cariera lui Griffin a fost îngreunată de o serie de accidentări, în special la genunchiul stâng, dar cu toate acestea a avut nouă sezoane cu o medie de peste 20 de puncte pe meci.

Derrick Rose

Fostul MVP NBA Derrick Rose şi-a anunţat în septembrie retragerea din baschet. Sportivul în vârstă de 35 de ani a pus capăt unei cariere de 16 ani.

Rose şi-a început cariera în NBA cu premiul Rookie of the Year în 2009, înainte de a deveni MVP în 2011. A jucat pentru Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons şi, ultima dată, Memphis Grizzlies.

Cariera sa a fost marcată de accidentări, cu o ruptură a ligamentului încrucişat anterior (ACL) în playoff-ul 2011-12 şi o ruptură de menisc care a necesitat o intervenţie chirurgicală două sezoane mai târziu, reducându-i sever minutele pe teren.

Derrick Rose is retiring from the game of basketball 😢 pic.twitter.com/GGutVPxRM4 — NBACentral (@TheDunkCentral) September 26, 2024

FOTBAL

Marouane Fellaini

Mijlocaşul belgian Marouane Fellaini, în vârstă de 36 de ani, cu 87 de meciuri în naţionala Belgiei, pentru care a marcat de 18 ori, a anunţat în februarie că se retrage din activitate.

La nivel de club, Marouane Fellaini a evoluat pentru Standard Liege (2006-2008), Everton (2008-2013), Manchester United (2013-2019) şi Shandong Taishan (2019-2023) în China.

Toni Kroos

Mijlocaşul german Toni Kroos şi-a încheiat cariera după Euro-2024, la vârsta de 34 de ani.

Câştigătorul Cupei Mondiale de fotbal din 2014 a declarat că acum are „un singur lucru în minte”: să aducă Realului al 15-lea trofeu al Ligii Campionilor, care ar fi şi al şaselea pentru el (cinci cu Real Madrid, unul cu Bayern Munchen).

🚨 BREAKING: Toni Kroos RETIRES. He’s leaving Real Madrid and retiring right after Euro 2024. Legend. 🎩✨ pic.twitter.com/OwfQEy5GD5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024

Pepe

Fundaşul central portughez în vârstă de 41 de ani Pepe a anunţat în august că se retrage din activitatea competiţională.

Pepe a pus capăt unei cariere de 24 de ani, cu 878 de meciuri disputate.

Pepe a jucat în carieră pentru Maritimo Madeira, FC Porto, Real Madrid şi Besiktas. A adunat 141 de prezenţe în echipa naţională, pentru care a marcat 8 goluri.

Printre cele 35 de trofee cucerite în carieră, se numără trei Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei. Alături de Portugalia a câştigat titlul european în 2016, dar şi Liga Naţiunilor în 2019.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Pepe announces his retirement at 41 years old. 878 games, 34 trophies and one of the best defenders around for years… Legend. 🍷✨ pic.twitter.com/YDrl6BBa6g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2024

Claudio Bravo

Considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria statului Chile, portarul Claudio Bravo şi-a anunţat retragerea din activitate, în august, la vârsta de 41 de ani.

În această vară Bravo a devenit cel mai în vârstă portar care a jucat un meci de Copa America.

Al treilea cel mai selecţionat jucător din istoria ţării sale (150 de prezenţe), portarul chilian a câştigat Copa America în 2015 şi 2016 în calitate de căpitan. El a făcut parte din celebra generaţie de aur a La Roja, alături de Alexis Sanchez, Arturo Vidal şi Gary Medel.

La nivel de club, el a descoperit Europa cu Real Sociedad, după o perioadă de 4 ani în ţara sa natală cu Colo Colo. El a ajutat Sociedad să promoveze din nou în La Liga în 2010 şi a debutat în Liga Campionilor în 2013-2014, în ultimul său sezon cu clubul basc. A trecut apoi la FC Barcelona, care a văzut în el un concurent sănătos pentru progresul lui Marc-André Ter Stegen.

Remarcat de-a lungul carierei sale pentru jocul său de picioare, el a părăsit gruparea blaugrana în 2016 pentru a se alătura echipei lui Pep Guardiola, Manchester City.

ATENCIÓN! Claudio Bravo 🇨🇱🧤 anunció que se retirará del fútbol profesional. Bicampeón de América con Chile y títulos con Colo-Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis. Una extraordinaria carrera. pic.twitter.com/3DPzVYMWxb — VarskySports (@VarskySports) August 27, 2024

Alex Morgan

Jucătoarea Alex Morgan, legendă a fotbalului feminin, a jucat la 8 septembrie ultimul său meci la profesionişti, 13 minute finale pe teren cu San Diego Wave împotriva echipei North Carolina Courage, în campionatul feminin al SUA.

Atacanta în vârstă de 35 de ani şi-a anunţat retragerea după ce a dezvăluit că este însărcinată cu al doilea copil.

Dubla campioană mondială (2015, 2019) şi olimpică (2012) cu Statele Unite s-a retras cu 123 de goluri pentru ţara sa, al cincilea cel mai mare total pentru echipa feminină a SUA.

Jucătoarea, cunoscută şi pentru angajamentul său faţă de egalitatea de gen în sport, a petrecut un sezon în Franţa, la Lyon (2016-2017). Cu OL, ea a câştigat tripla campionat, Cupa Franţei şi Liga Campionilor.

Ciprian Tătăruşanu

În vârstă de 38 de ani, Ciprian Tătăruşanu şi-a anunţat în septembrie retragerea din activitatea sportivă.

El a jucat de peste 70 de ori pentru echipa naţională.

Ciprian Tătăruşanu a evoluat ultima dată în Arabia Saudită, la Abha. El a fost legitimat de-a lungul carierei la Juventus Bucureşti, Gloria Bistriţa, Steaua Bucureşti, Fiorentina, Nantes, Lyon şi AC Milan.

Are în palmares două trofee de campion al României, o Cupă a României şi o Supercupă câştigate cu Steaua în 2011, 2013 şi 2014 şi titlul în Italia câştigat cu AC Milan în 2022.

Enzo Zidane

La doar 29 de ani, Enzo, fiul lui Zinedine Zidane a decis în septembrie să se retragă din fotbal. El a rămas fără club de la ultima sa experienţă cu Fuenlabrada, în sezonul 2022-2023.

Trecut pe la academia de tineret a grupării Real Madrid, el a debutat la prima echipă în 2016, într-o victorie cu 6-1 împotriva lui Cultural Leonesa în Cupa Spaniei. El a marcat unul dintre goluri. Enzo Zidane a evoluat apoi la Alavés (2017), Lausanne (2017-2019), CD Aves în Portugalia (2019-2020) şi Almeria (2020).

Înainte de a-şi încheia cariera în a treia divizie a Spaniei, jucătorul originar din Bordeaux a jucat pentru Rodez.

Enzo este fiul cel mare al lui Zinedie Zidane.

Raphaël Varane

Campion mondial în 2018, Raphaël Varane a decis în septembrie să pună punct carierei de fotbalist, la vârsta de 31 de ani.

Recrutat de Como, promovată în Serie A, în această vară, fundaşul francez a fost titular în meciul din Cupa Italiei cu Sampdoria Genova (1-1 şi 3-4 la lovituri de departajare), la 11 august, dar a părăsit terenul după 23 de minute din cauza unei probleme la genunchiul stâng.

Accidentarea a fost prea mult pentru jucătorul născut la Lille, care nu a fost inclus în echipa clubului din Serie A şi a decis să pună capăt suferinţei sale miercuri.

Pe lângă cariera sa strălucită în echipa naţională a Franţei (93 de selecţii), care a inclus un triumf la Cupa Mondială din Rusia, Varane are unul dintre cele mai impresionante palmaresuri de club din istoria fotbalului francez.

În 360 de apariţii pentru Real Madrid în cei zece ani petrecuţi la club (2011-2021), la care a venit de la RC Lens, Varane a câştigat patru Ligi ale Campionilor şi trei campionate ale Spaniei.

După ce a părăsit clubul merengue, a petrecut trei sezoane la Manchester United (95 de meciuri), presărate cu probleme fizice.

Andres Iniesta

Andrés Iniesta şi-a anunţat în octombrie retragerea din activitate, la vârsta de 40 de ani. Mijlocaşul spaniol a fost o figură importantă a Barcelonei şi a echipei naţionale a Spaniei, cu care a câştigat numeroase trofee până la plecarea sa din Europa.

Andrés Iniesta şi-a încheiat cariera de fotbalist profesionist la vârsta de 40 de ani, dar refuză să spună adio fotbalului. Cinci antrenori de renume – Luis Enrique, Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal, Pep Guardiola şi Vicente Del Bosque – au adus pe rând un omagiu carierei exemplare a mijlocaşului spaniol, care a debutat la nivel profesionist pentru FC Barcelona în 2002.

La FC Barcelona a adunat 674 de apariţii (57 de goluri) şi 32 de trofee – inclusiv patru ligi ale campionilor şi nouă campionate spaniole, înainte de a pleca la Vissel Kobe în Japonia în 2018. O ţară în care a petrecut cinci ani şi pe care a început să o iubească.

Jucător emblematic al marii Barça a lui Pep Guardiola, care a câştigat tripla în 2011, şi o întruchipare comună a „tiki taka” spaniol alături de Xavi, partenerul său de o viaţă, Iniesta a fost, de asemenea, una dintre figurile-cheie ale dominaţiei La Roja la începutul anilor 2010.

Dublu campion european în 2008 şi 2012, el a fost singurul marcator al victoriei cu 1-0 a Spaniei în faţa Olandei în finala Cupei Mondiale din 2010.

El a fost desemnat omul meciului în acea zi, iar în acelaşi an a fost al doilea în clasamentul Balonului de Aur în faţa coechipierului său de la club, Lionel Messi.

Un om al constanţei, Iniesta a depăşit pragul simbolic de 1 000 de apariţii în carieră (1 005 pentru 101 goluri şi 172 de pase decisive) graţie unui ultim stagiu de un an în Emiratele Arabe Unite.

Deşi avea o opţiune pentru al doilea an cu clubul Emirates, a decis că a venit timpul să deschidă un nou capitol în viaţa sa.

🚨🇪🇸 Andrés Iniesta has decided to retire from professional football. It will be announced on October 8, his number since day one — as @relevo reported. Legend of the game. Don Andrés. ❤️‍🩹🪄 pic.twitter.com/02loVWTQ19 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2024

Joël Matip

Fotbalistul Joël Matip a decis să îşi încheie cariera în octombrie, la vârsta de 33 de ani, afectat de un număr tot mai mare de accidentări în ultimii ani.

Internaţionalul camerunez (27 de selecţii) a fost o figură cheie la Liverpool, unde a jucat timp de opt ani, între 2016 şi 2024, după o lungă perioadă la Schalke 04 (2009-2016).

Cu Liverpool, fundaşul central a adăugat la palmaresul său: o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei, o Cupă Mondială a Cluburilor, un titlu în Premier League, o Cupă FA şi două Cupe ale Ligii.

Kevin Strootman

Fostul internaţional olandez Kevin Strootman şi-a anunţat în octombrie retragerea din fotbal.

În vârstă de 34 de ani, Strootman a jucat 46 de meciuri pentru Ţările de Jos şi a marcat trei goluri. El a rămas fără club după ce i-a expirat contractul cu echipa italiană Genoa.

Kevin Strootman a jucat pentru mai multe cluburi olandeze, inclusiv PSV Eindhoven, înainte de a pleca în străinătate şi a ajunge la AS Roma, unde a rămas între 2013 şi 2018. De asemenea, el a mai jucat la Marseille şi Cagliari.

Strootman a ratat Cupa Mondială din 2014 din cauza unei accidentări grave la genunchi, după ce a jucat un rol important în calificări.

Bafetimbi Gomis

Fără club de la ultima experienţă în Japonia, Bafétimbi Gomis şi-a anunţat în noiembrie retragerea din activitate, la 39 de ani. Format la Saint-Etienne, fostul internaţionalul francez (12 selecţii) a jucat şi la Olympique Lyon şi Olympique Marseille.

După 165 de meciuri şi 49 de goluri marcate cu ASSE, Gomis a plecat la OL în 2009. La Lyon a câştigat Cupa Franţei şi Supercupa Franţei în 2012. El a jucat pentru lyonezi de 244 de ori până în 2014, marcând 95 de goluri.

Trecut pe la Swansea, OM, Galatasaray şi Al-Hilal, „Pantera” a rămas fără club după o ultimă perioadă în Japonia, cu Kawazaki Frontale.

Internaţional francez (12 selecţii, trei goluri), Bafétimbi Gomis a câştigat 13 trofee de-a lungul carierei sale. Campion al Turciei de două ori, a fost, de asemenea, încoronat de două ori în campionatul saudit, câştigând şi Liga Campionilor Asiei în 2020.

Nani

Fostul internaţional portughez Nani, care a evoluat din 2007 până în 2015 pentru Manchester United, a anunţat în decembrie că se retrage din activitate, la 38 de ani.

În cariera sa de 19 ani, Nani a fost de 4 ori campion al Angliei, campion european, câştigător al Cupei Mondiale a Cluburilor şi câştigător a 3 Cupe ale Ligii cu Manchester United.

De asemenea, a câştigat 3 Cupe ale Portugaliei şi 1 Cupă a Ligii Portugaliei cu Sporting Lisabona El a fost unul dintre cei 23 de campioni europeni ai Portugaliei în Franţa, în 2016.

🚨 OFFICIEL ! 𝗡𝗔𝗡𝗜 🇵🇹 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗦𝗔 𝗥𝗘𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗔̂𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝟯𝟴 𝗔𝗡𝗦 ! 👋 pic.twitter.com/P1CtsLWRmM — Actu Foot (@ActuFoot_) December 8, 2024

Jesus Navas

Jesus Navas, dublu campion european şi campion mondial cu Spania, şi-a încheiat cariera în decembrie.

În cariera sa, Jesus Navas a jucat doar pentru FC Sevilla şi Manchester City, a câştigat un titlu în Anglia şi două Cupe ale Spaniei, patru Cupe UEFA/Europa League şi o Supercupă a Europei. La naţională, Navas a cucerit cu Spania Cupa Mondială (2010) şi este dublu campion european (2012 şi 2024), având în palmares şi Liga Naţiunilor (2023).

🇪🇸❤️ Incredibly emotional day for Jesus Navas. It’s his last home game for Sevilla… 🥹 (@LaLiga) pic.twitter.com/s4E5dxHrhj — EuroFoot (@eurofootcom) December 14, 2024

CICLISM

Laura Kenny

Sportiva britanică Laura Kenny, sportiva cu cele mai multe succese în ciclism, şi-a anunţat în martie retragerea din activitate.

În vârstă de 31 de ani, Laura Kenny a câştigat cinci medalii olimpice de aur şi şapte titluri de campioană mondială într-o carieră remarcabilă pe pistă.

Ea a dat naştere celui de-al doilea copil în luna iulie şi, anterior, ţintise o a patra ediţie a Jocurilor Olimpice la Paris, în acest an.

Mark Cavendish

Sprinterul britanic Mark Cavendish, în vârstă de 39 de ani, şi-a încheiat cariera în noiembrie.

Cavendish deţine recordul all-time al victoriilor de etapă în Turul Franţei, reuşind 35, faţă de legenda belgiană Eddy Merckx, care a câştigat 34 de etape din Le Tour în carieră. Pentru a stabili acest record, Mark Cavendish a revenit după ce anunţase că se retrage, în 2023.

Britanicul a obţinut 55 de victorii de etapă în cele trei Grand Tours (Turul Franţei, Turul Italiei şi Turul Spaniei), iar la Singapore, în ultima sa cursă, va alerga alături de ciclişti precum Chris Froome, Primoz Roglic şi Vincenzo Nibali.

The most successful sprinter in cycling history has ended his career in style. 👏 Things got a little emotional for Sir Mark Cavendish in Singapore. 🥺 pic.twitter.com/Wl4uOw9T2u — BBC Sport (@BBCSport) November 10, 2024

RUGBY

Sam Whitelock

Cel mai selecţionat jucător din istoria All Blacks (153 de selecţii), Sam Whitelock şi-a încheiat activitatea sportivă în luna iunie.

După ultima Cupă Mondială (pe care Noua Zeelandă a pierdut-o la un punct în faţa Africii de Sud, 12-11), Whitelock a revenit în Top 14 în decembrie şi a semnat un contract cu echipa franceză Pau până în iunie 2025 (sezonul 2024-2025 fiind opţional).

All Blacks i-au adus în aprilie un omagiu celui mai selecţionat jucător al lor (a depăşit recordul lui Richie McCaw de 148 de selecţii la ultima Cupă Mondială), dublu campion mondial în 2011 şi 2015.

After 17 years in professional rugby, Samuel Whitelock has decided to call time on his amazing career. Whitelock will retire from all professional rugby at the end of the current French season to spend more time with his family. Thank you for everything you’ve given the game… pic.twitter.com/E10AdgtS7m — All Blacks (@AllBlacks) April 2, 2024

TENIS

Garbine Muguruza

Spaniola Garbiñe Muguruza, fost număr 1 WTA, şi-a anunţat în aprilie retragerea din activitatea sportivă.

Muguruza are în palmares, între altele, titlul la Roland Garros (2016) şi la Wimbledon (2017), precum şi cel de la Turneul Campioanelor (2021).

Spaniola în vârstă de 30 de ani nu mai jucase din februarie 2023.

🚨 Garbine Muguruza announces her retirement. Her last match was in January 2023 🇪🇸 pic.twitter.com/RUcZkVHVOv — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 20, 2024

Alize Cornet

Franţuzoaica Alizé Cornet s-a retras după Openul Franţei. Aflată pe locul 11 în lume în 2009, Alizé Cornet şi-a lăsat amprenta asupra tenisului francez.

Câştigătoare a şase titluri la simplu, trei la dublu şi a Fed Cup în 2019, ea deţine recordul pentru numărul de turnee de Grand Slam jucate la rând: 68 de la Australian Open 2007 (Wimbledon 2020 a fost anulat din cauza Coviid).

Ea a ajuns în sferturile de finală la Melbourne în 2022, cel mai bun parcurs al său la un turneu major. Ea a ajuns de două ori în optimi la Roland Garros (2015, 2017) şi la Wimbledon (2014, 2022) şi o dată la US Open (2020).

Camila Giorgi

Sportiva italiană Camila Giorgi (32 de ani), care a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal în 2021, şi-a anunţat în mai retragerea din activitate.

Giorgi, care a ajuns în 2018 pe locul 26 mondial, a jucat ultimul meci pe 23 martie, în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Miami, unde a fost învinsă (6-1, 6-1) de poloneza Iga Swiatek, numărul 1 mondial. De atunci, ea nu a mai apărut în competiţie.

Pe lângă performanţa de la Montreal din 2021, care reprezintă cel mai mare trofeu al carierei sale, Giorgi a mai ajuns în sferturile de finală la Wimbledon în 2018 şi la turneul olimpic de la Tokyo în 2021. De asemenea, ea a ajuns în optimi de finală la US Open în 2013 şi la Roland Garros în 2022.

Dominic Thiem

Dominic Thiem, în vârstă de 31 de ani, şi-a încheiat cariera la 22 octombrie, cu o înfrângere în primul tur al Viena, în faţa lui Luciano Darderi (7-6 [6], 6-2).

Austriacul a pus capăt unei cariere de 13 ani. O carieră în care a câştigat 17 titluri, dintre care ultimul, US Open 2020. De atunci, între accidentări şi depresie, nu a mai reuşit niciodată să îşi recapete nivelul care i-a permis să dispute şi finalele de la Roland Garros (2018 şi 2019) şi Australian Open (2020) şi să se claseze pe locul 3 în lume în 2020.

Dominic Thiem’s career has come to an end 🥲 Our 2018 & 2019 runner-up played his last match in Vienna today. Wishing you the best for this new chapter of your life Domi 🧡 pic.twitter.com/qfgBLM4bDf — Roland-Garros (@rolandgarros) October 22, 2024

Raluca Olaru

Raluca Olaru, în vârstă de 35 de ani, şi-a anunţat în iunie retragerea din activitatea sportivă.

Olaru, jucătoare profesionistă din 2003, are în palmares 11 titluri ITF la simplu, 15 titluri ITF la dublu şi 11 titluri WTA la dublu.

Rafael Nadal

„Regele zgurii”, Rafael Nadal, şi-a încheiat cariera în noiembrie, după faza finală a Cupei Davis, la 38 de ani.

După doi ani petrecuţi urmărind o formă pe care nu a reuşit niciodată să o prindă, cu o succesiune de tratamente, operaţii, Nadal a decis să pună capăt unei cariere excepţionale.

Câştigător a 22 de titluri de Grand Slam, dintre care 14 Openuri ale Franţei între 2005 şi 2022, Rafael Nadal, care a jucat doar 23 de meciuri în ultimele două sezoane, se va retrage aşadar la doi ani după Roger Federer.

Rafa Nadal are în total 92 de titluri, dintre care 22 de Grand Slam (două la Australian Open, 14 la Roland Garros, două la Wimbledon şi patru la US Open), 36 de titluri Masters 1000; două medalii olimpice de aur, la simplu la Beijing 2008 şi la dublu la Rio 2016; şi cinci titluri de Cupa Davis cu Spania (2004, 2008, 2009, 2011 şi 2019). A disputat 1 307 meciuri ATP, de la primul la Mallorca 2002, cu o victorie în faţa paraguayanului Ramón Delgado, până la ultimul din acest an, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu o înfrângere în faţa lui Novak Djokovic, pentru un bilanţ de 1080-227.

Aceste evoluţii i-au adus o avere în premii de peste 123 de milioane de euro.

Spaniolul a fost numărul unu mondial timp de 209 săptămâni în opt rânduri, între 2008 şi 2020. Şi deţine recordul de săptămâni consecutive în Top-10 cu 912 între 2005 şi 2023. Printre recordurile sale se numără numărul de titluri pe zgură (63), într-un singur turneu (cele 14 de la Paris); numărul de sferturi de finală la Masters (99); cele mai multe sezoane consecutive cu cel puţin un titlu (19 din 2004 până în 2022) şi numărul de trofee câştigate fără a pierde un set (30).

Rafael Nadal has announced his retirement 🥹 His last event will be next month’s @DavisCupFinals. pic.twitter.com/vFUw2I7SwF — US Open Tennis (@usopen) October 10, 2024

BREAKING: Rafa Nadal announces he will retire from professional tennis at the Davis Cup. Giant of sport. Legend in every tennis fans heart. There will never be another Rafa Nadal. 🥹💔 pic.twitter.com/P0rc3wDP9E — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 10, 2024