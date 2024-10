Marile dezamăgiri după trei etape din Champions League – Cum arată clasamentul la comun dominat de Aston Villa

A treia etapă din Champions League s-a terminat, iar clasamentul la comun (s-a schimbat regulamentul începând cu ediția din acest an) oferă multe surprize. Nume mari precum Barcelona (locul 10), Real Madrid (locul 12) și Bayern Munchen (locul 23) fiind momentan în afara pozițiilor care oferă calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.

Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, AC Milan și Atletico Madrid, în afara locurilor care asigură calificarea directă în optimile Champions League

Actulul sezon din Champions League a renunțat la celebrele grupe, iar calculele calificării în optimi sunt mai complicate ca oricând.

Clasamentul este unul la comun, cu toate cele 36 de echipe, iar fiecare formație întâlnește 8 adversare (față de trei câte erau în trecut odată cu faza grupelor).

Primele opt clasate din ierarhie obțin direct calificarea în optimi, în timp ce următoarele 16 vor disputa între ele un play-off pentru a putea continua competiția.

Grupările care vor avea linia de clasament mai bună dintre cele care se vor situa între locurile 9-24 vor avea la tragerea la sorți pentru play-off statutul de cap de serie.

Echipele învinse în play-off precum și cele de pe locurile 25-36 vor fi eliminate din sezonul european 2024-2025.

După încheierea etapei a treia, clasamentul este dominat surprinzător de Aston Villa (9 puncte din tot atâtea posibile). La același nivel se mai află doar Liverpool, în timp ce după urmează formațiile cu câte șapte puncte: Manchester City, Monaco, Brest, Leverkusen, Inter și Sporting.

Arsenal, cu toate că are tot șapte puncte, este prima sub linia primelor opt clasate pentru că are golaveraj mai slab.

Nume importante ale competiției nu se află după trei etape pe locuri direct calificabile: Barcelona e pe 10, Dortmund pe 11, Real Madrid pe 12, Juventus pe 14, PSG pe 19, Bayern Munchen pe 23, AC Milan pe 25 (prima sub linia de play-off, adică ocupantă a unui loc care o lasă în afara cupelor europene), iar Atletico Madrid pe 27.

The league phase table is taking shape 🍿#UCL pic.twitter.com/pzWVMPhY7P — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2024

Rezultatele complete înregistrate în etapa a treia din Champions League

AC Milan – Brugge 3-1

Monaco – Steaua Roșie Belgrad 5-1

Arsenal – Șahtior 1-0

Aston Villa – Bologna 2-0

Girona – Slovan Bratislava 2-0

Juventus – Stuttgart 0-1

PSG – PSV 1-1

Real Madrid – Borussia Dortmund 5-2 (de la 0-2 la pauză)

Sturm Graz – Sporting Lisabona 0-2

Atalanta – Celtic: 0-0

Brest – Bayer Leverkusen: 1-1

Atletico Madrid – Lille: 1-3

Barcelona – Bayern: 4-1

Benfica – Feynoord: 1-3

Manchester City – Sparta Praga: 5-0

RB Leipzig – Liverpool: 0-1

Salzburg – Dinamo Zagreb: 0-2

Young Boys – Inter: 0-1.