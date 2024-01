Marele sindicat auto UAW anunță că îl susține pe Biden la prezidențialele din 2024

Președintele SUA, Joe Biden, a obținut miercuri sprijinul electoral al celui mai mare sindicat al muncitorilor din industria auto din America, ceea ce reprezintă un impuls major în lupta democratului cu Donald Trump pentru votul crucial al muncitorilor, transmite agenția AFP.

“Sprijinul nostru trebuie câștigat. Joe Biden l-a câștigat”, a declarat Shawn Fain, șeful United Auto Workers (UAW), în fața unei mulțimi entuziaste la o conferință la Washington, înainte ca Biden să urce pe scenă cu o șapcă de baseball a sindicatului.

United Auto Workers President Shawn Fain announces the union’s endorsement of Joe Biden:

“Joe Biden bet on the American worker, while Donald Trump blamed the American worker! … If our endorsements must be earned, Joe Biden has earned it!” pic.twitter.com/lXxm9BstfN

— The Recount (@therecount) January 24, 2024