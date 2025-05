Marele Premiu de F1 de la Barcelona: Cine transmite la tv cursa care promite să schimbe ordinea la vârf

Marele Premiu de la Barcelona vine cu o modificare importantă de regulament pentru lumea Formulei 1: FIA impune teste mult mai stricte în ceea ce privește flexibilitatea aripilor față ale monoposturilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rămâne de văzut cum vor fi afectate echipele de top de această modificare.

Weekendul începe cu McLaren din postura de echipă de bătut, Piastri fiind primul în clasamentul piloților (161 de puncte), iar Norris al doilea (158).

Verstappen stă la pândă, campionul mondial en-titre fiind la 25 de puncte în urma liderului Piastri.

Pirelli aduce pe circuitul de la Barcelona cele mai dure compoziții de pneuri: C1 (hard), C2 (medium) și C3 (soft), anticipând o degradare semnificativă a cauciucurilor.

În funcție de uzura pneurilor și a condițiilor de cursă, echipele pot opta între una sau două opriri la boxe

Prognoza meteo indică vreme însorită și temperaturi de aproximativ 26°C pe parcursul weekendului.

Vineri, 30 mai

Sâmbătă, 31 mai

Duminică, 1 iunie

Ce s-a întâmplat la Marele Premiu al Spaniei din 2024

Always an incredible atmosphere at the #SpanishGP ❤️💛#F1 pic.twitter.com/dKwxA8Nsy6

— Formula 1 (@F1) May 27, 2025