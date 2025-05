Topul celor mai scumpe mașini F1 vândute: Michael Schumacher, marele absent de pe podium

Un monopost de Formula 1 pilotat de legendarii Juan Manuel Fangio și Stirling Moss este cel mai scump din istorie. Mașina a fost vândută în acest an pentru suma de 42,7 milioane de lire sterline. Interesant este faptul că Michael Schumacher nu a prins TOP 3, transmite planetf1.com.

Mercedes W196R Streamliner din 1954 a fost vândută în acest an pentru suma record de 42,7 milioane de lire sterline.

Este singurul „Streamliner” Mercedes scos vreodată la vânzare, cu o caroserie aerodinamică revoluționară pentru anii ’50.

Mașina a scris istorie în mâinile a doi giganți ai Formulei 1: Juan Manuel Fangio și Stirling Moss.

Monopostul a stat aproape 60 de ani în muzeul din Indianapolis.

Este monopostul care a consemnat începutul unei ere în lumea Formulei 1: era Mercedes. Fangio a bifat două victorii cu această mașină: în Germania și în Elveția.

De asemenea, Fangio a câștigat la volanul acestei mașini al doilea său titlu mondial din Marele Circ.

A fost vândută de Bonhams în anul 2013 pentru 19,6 milioane de lire sterline.

Ultimul loc al al podiumului este completat tot de un monopost Mercedes, de această dată al lui Lewis Hamilton.

Este mașina alături de care Hamilton a bifat prima sa victorie din era Mercedes, la Marele Premiu al Ungariei din 2013.

A fost începutul dominației Hamilton-Mercedes din Formula 1, iar prețul său a fost unul pe măsură: 15,1 milioane de lire sterline.

Pentru a-l găsit pe Michael Schumacher în acest top este nevoie să ajungem la locul al patrulea. Aici găsim monopostul F2001, cel pilotat de legendarul pilot german.

Schumi a obținut victorii importante la Monaco și în Ungaria cu respectivul monopost al Scuderiei.

Mașina a fost vândută în 2025 la Monte Carlo pentru suma de 13,43 de milioane de lire sterline. Nu a prins însă TOP 3, rămânând sub cele trei mașini ale rivalilor de la Mercedes.

The only Ferrari Formula 1 chassis driven by Michael Schumacher to win both the FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO and the World Championship in the same year, this remarkable F2001 earned its place in history with victories at Monaco and Hungary. https://t.co/92CVdFAIPz pic.twitter.com/veHo5E58AW

— RM Sotheby’s (@rmsothebys) May 23, 2025