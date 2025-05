MARCUS & MARTINUS vor concerta pentru prima oară în România, la Arenele Romane (cort încălzit), pe 3 februarie 2026 (parteneriat)

După succesul răsunător al turneului „We Are Not The Same Tour”, care a fost complet sold-out, duo-ul norvegian Marcus & Martinus pornesc într-un nou turneu spectaculos: European Tour 2026. Mult așteptați de fanii din România, frații gemeni vor concerta pentru prima dată în București, pe 3 februarie 2026, la Arenele Romane.

Concertul din București face parte dintr-o serie de show-uri ce vor ajunge pentru prima dată în țări precum România, Irlanda, Grecia, Bulgaria, Spania și Franța – o dorință veche a fanilor din aceste țări, care devine realitate.

Fanii se pot aștepta la un spectacol electrizant, plin de beat-uri pop dinamice, o producție de scenă impresionantă și energia contagioasă care i-a transformat pe Marcus & Martinus în unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri pop din Scandinavia. De la coregrafii impecabile până la hituri adorate de public, turneul din 2026 promite o experiență memorabilă.

Parcursul muzical al celor doi a început la doar zece ani, când au urcat pe scena Melodi Grand Prix Junior. De atunci, au devenit un fenomen muzical în Europa, cucerind topurile, umplând săli de spectacol și adunând milioane de fani și de stream-uri.

În 2024, Marcus & Martinus au reprezentat Suedia la Eurovision Song Contest cu piesa „Unforgettable” – un single electro-pop modern despre o întâlnire misterioasă, care a cucerit rapid topurile datorită refrenului său captivant.

Cu muzica lor pozitivă, carisma autentică și energia debordantă de pe scenă, European Tour 2026 promite să fie un nou capitol spectaculos în povestea lor de succes – plin de emoție, ritm și momente de neuitat.

Nu rata concertul Marcus & Martinus de la Arenele Romane din București, pe 3 februarie 2026!

Un eveniment organizat de Emagic si Live Nation.