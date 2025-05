Marco Bezzecchi, victorie nesperată în cursa finală a Marelui Premiu al Marii Britanii de MotoGP / Câștigător de pole position, Quartararo a abandonat

Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia Factory Racing) a reușit o victorie nesperată, duminică, pe circuitul din Silverstone, în cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, cu timpul de 38’16.037.

Johann Zarco (LCR Honda) a venit pe doi, la +4.088 secunde de lider, în timp ce Marc Marquez (Ducati) a completat podiumul, ajungând la +5.929 secunde diferență, deși s-a prăbușit după doar două tururi de cursă.

Bezzecchi a profitat de abandonul lui Fabio Quartararo (Yamaha), întâmplat cu șapte tururi înainte de final. Câștigătorul ultimelor trei pole position-uri din acest sezon a fost nevoit să se retragă în timp ce conducea detașat cursa, din cauza unei probleme mecanice, motocicleta sa încetinind brusc. Ulterior francezul a căzut în genunchi lângă ea, citindu-se dezamăgirea în gesturile sale.

Este a patra victorie din carieră pentru Bezzecchi și prima la Aprilia.

GOD SAVE THE BEZ 🫡

Bezzecchi becomes the 11th different winner in a row at Silverstone! 🏆#BritishGP🇬🇧 pic.twitter.com/7JaZawb0CI

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2025