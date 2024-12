Marcel Ciolacu pune degradarea ratingului României pe seama turbulenţelor cauzate de instabilitatea politică şi anularea alegerilor prezidenţiale

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, că România ”trece prin turbulenţe cauzate de instabilitatea politică şi anularea alegerilor prezidenţiale” şi a adăugat că aceste incertitudini pot fi oprite prin crearea unei majorităţi pro-europene şi a unui nou Guvern care să deruleze reformele şi investiţiile din PNRR, angajate la nivel european, transmite News.ro.

”În final, am un mesaj cu privire la viitorul ţării. România trece prin turbulenţe cauzate de instabilitatea politică şi anularea alegerilor prezidenţiale. Numai împreună vom opri aceste incertitudini prin crearea unei majorităţi pro-europene şi a unui nou Guvern care să deruleze reformele şi investiţiile din PNRR şi Planul bugetar structural, angajate la nivel european”, a declarat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că România are capacitatea de a mobiliza toate resursele pentru a reveni pe un drum stabil.

”Acest lucru trebuie să se întmple până la sfârşitul acesti an. Am trecut împreună prin criza economică, sanitară, energetică şi prin cea declanşată de războiul de la graniţe. Sunt ferm convins vom trece solidari şi peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată şi avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziţie pentru a reveni pe un drum stabil”, a afirmat premierul Ciolacu.

Agenţia de rating Fitch a revizuit, marţi, de la stabil la negativ perspectiva IDR a României (datorii pe termen lung) şi a confirmat IDR la ‘BBB-‘, printre motivele invocate fiind cele care ţin de factori de risc politic, inclusiv „credibilitatea politică erodată” şi incertitudinea politică, dar şi derapajele fiscale şi cheltuielile nesustenabile.

