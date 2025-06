Marc Marquez, performanță istorică: Al 100-lea pole position din carieră în Grand Prix-ul de MotoGP al Italiei

Marc Marquez a bifat sâmbătă cel de-al 100-lea pole position din carieră, sportivul iberic urmând să plece primul de pe grila de start în Marele Premiu de MotoGP din Italia, de la Mugello.

Pilotul celor de la Ducati a reușit la Mugello un record fantastic: cel de-al 100-lea pole position din carieră.

Va fi a șasea plecare din pole pentru Marquez în acest sezon competițional din MotoGP. În total el are în CV 72 la această categorie, plus 14 obținute la Moto2 și alte 14 în Campionatul Mondial de 125cc.

De asemenea, Marquez a stabilit un nou record al circuitului de la Mugello, el oprind cronometrul la 1’44.169.

El va fi urmat de coechipierul său italian de la Ducati Francesco Bagnaia.

Fratele Alex Marquez (Ducati Gresini, locul 3 la 0”083) va completa prima linie care îi include pe cei trei piloţi care conduc în clasamentul general.

Marele Premiu al Italiei de la Mugello va avea loc duminică, de la ora 15:00, urmând să fie în direct pe canalele Digisport.

Cursa Sprint contând pentru MP al Italiei are loc sâmbătă, de la ora 16:00.

