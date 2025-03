Marc Marquez, în pole-position pentru Marele Premiu al Argentinei după calificări

Marc Marquez (Ducati) a dominat clar calificările Marelui Premiu al Argentinei. Surpriza a venit din partea lui Johann Zarco (LCR Honda), care a terminat pe locul 3 și va pleca de pe prima linie atât în cursa sprint de sâmbătă (ora 19:00), cât și în Marele Premiu de duminică, relatează L’Equipe.

Continuând forma excelentă arătată încă de vineri, Marc Marquez a obținut pole position-ul sâmbătă în Argentina, stabilind un nou record al circuitului cu timpul de 1’36”917. Spaniolul de la Ducati va pleca astfel din prima poziție atât în cursa sprint, cât și în cursa principală de duminică. Este deja o rutină pentru sextuplul campion mondial MotoGP, care își demonstrase superioritatea și în Thailanda, în urmă cu două săptămâni.

Adevărata revelație a începutului acestui weekend de Grand Prix vine însă din partea francezului Johann Zarco. După ce s-a simțit confortabil în antrenamente, Zarco a reușit al treilea timp în Q2, la doar 0”288 de Marquez. Va pleca de pe prima linie pentru prima dată de la venirea sa la LCR Honda, în 2024, ceea ce îi dă speranțe pentru restul weekendului: „Dacă există o oportunitate de podium, trebuie să facem totul pentru a o prinde”, a declarat el la Canal+. „Trebuie să ne amintim că un top 10 e deja un rezultat bun, dar trebuie să jucăm această șansă.”

Pe prima linie, Zarco va fi singurul pilot care nu poartă numele Marquez, alături de el aflându-se și Alex Marquez (Gresini), fratele lui Marc. În spatele lor se vor afla Francesco Bagnaia (locul 4), Pedro Acosta (locul 5) și Fabio Di Giannantonio (locul 6), ceea ce înseamnă că patru Ducati ocupă primele șase poziții. Fabio Quartararo a încheiat calificările pe locul 7, campionul mondial din 2021 fiind la patru zecimi de secundă de timpul de referință stabilit de Marc Marquez.

