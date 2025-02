Manchester City vs Real Madrid, meciul zilei în Champions League – Programul televizărilor de marți din play-off-ul optimilor

Manchester City și Real Madrid se întâlnesc din nou în Champions League, de data aceasta în play-off-ul de calificare în optimile competiției. Cele două au „schiopătat” în prima fază a întrecerii, iar acum sunt nevoite să lupte pentru a-și asigura un loc în optimi.

Echipe probabile

Manchester City: Ederson – Akanji, Stones, Dias, Gvardiol – Silva, Kovacic – Foden, De Bruyne, Savinho – Haaland

Real Madrid: Courtois – Mendy, Asencio, Tchouameni, Valverde – Modric, Ceballos – Vinicius, Bellingham, Rodrygo – Mbappe

De la ora 19:45

De la ora 22:00

Se vor disputa miercuri în play-off-ul optimilor din Champions League

Echipele care trec de play-off se califică în optimile Champions League, tragerea la sorţi pentru această fază fiind programată pe 21 februarie.

Reamintim că Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille și Aston Villa sunt deja calificate în optimile Champions League (s-au clasat pe primele opt locuri în clasamentul final la comun al competiției).

