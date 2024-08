Mâna lui Orban se întinde asupra lacului Balaton, „Marea Ungariei”, o destinație de vară populară pentru unguri

Balaton, cel mai mare lac din Europa Centrală, este supranumit ca „Marea Ungariei” și atrage zeci de mii de familii în fiecare vară. Însă plajele sale cu acces liber și campingurile populare sunt înlocuite treptat de zone privatizate, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

Acest lucru stârnește nemulțumirea populației locale, unii considerând că este un semn al puterii prim-ministrului naționalist Viktor Orban, care a fost acuzat că, în cei 14 ani de când se află la putere, a monopolizat împreună cu cercul său de apropiați sectoare întregi ale economiei.

Peter Karpati vinde înghețată în portul Balatonfoldvar de aproape 40 de ani și a văzut cei 235 de kilometri de țărm transformați prin construirea de hoteluri de cinci stele și complexe rezidențiale.

În fața barăcii sale, septuagenarul denunță „lăcomia care macină treptat lacul și îl duce la ruină”. „Asta este ceea ce ne îngrijorează”, spune el.

În opinia sa, primăria „risipește” bani pe proiecte de construcție „absurde”. El însuși a acceptat să își mute magazinul în schimbul unui cec consistent, pentru a face loc unui om pe care îl descrie drept „un mare antreprenor din sistemul Orban”.

În fiecare an se înregistrează 2,8 milioane de vizitatori, în marea lor majoritate unguri. Dar statisticile arată o scădere de la an la an a numărului de înnoptări în iunie, chiar dacă cheltuielile totale au crescut, pe fondul creșterii prețurilor.

50 de proprietăți

ONG-ul anticorupție K-Monitor enumeră mai mult de 50 de proprietăți deținute de oameni de afaceri apropiați de Orban prin intermediul unor aranjamente complexe.

AFP, care a reușit să îl contacteze telefonic pe ginerele premierului, Istvan Tiborcz, nu a putut să verifice în mod independent situația actuală a bunurilor sale.

Denunțând „acuzații înșelătoare” la adresa sa, acesta a confirmat că a făcut investiții în jurul lacului în trecut, dar susține că nu mai deține nimic acolo în prezent.

Guvernul, la rândul său, distribuie fonduri pentru proiecte de dezvoltare turistică. Și nu ezită să aprobe modificări ale legii pentru a permite construirea de programe controversate”, acuză Karoly Herenyi, președintele unei asociații care luptă pentru conservarea zonei.

Pe o plajă populară, el arată un port de agrement neterminat din cauza unei lupte juridice.

Instanțele au oprit de două ori construcția, invocând lipsa consultării publice și a unei evaluări a impactului asupra mediului. Dar municipalitatea, condusă de partidul de guvernământ Fidesz, a modificat reglementările locale și lucrările au putut fi reluate.

Laszlone Szabo, o profesoară de școală primară în vârstă de 46 de ani, se plânge că „acest port blochează un pic priveliștea” și invadează locul unde își petrece vacanțele. „Este locul unde ne petrecem verile de ani de zile și unde au crescut copiii”, spune ea, adăugând că a semnat o petiție pentru a protesta.

Primăria nu a răspuns solicitărilor AFP.

“Noua aristocrație”

„Dacă legea poate fi schimbată după bunul plac, atunci nicio plajă din Balaton nu este sigură”, avertizează Herenyi.

El vede în transformările actuale „o puternică voință politică de a crea o nouă aristocrație”, așa cum a fost cazul acum 100 de ani, când zona a devenit populară.

În perioada comunistă, lacul Balaton a fost o stațiune de vacanță pentru liderul URSS Nikita Hrușciov și președintele cubanez Fidel Castro, iar în zonă au apărut numeroase clădiri în stil sovietic.

Dar, după tranziția la democrație din anii 1990, autoritățile au promis să pună frână boom-ului imobiliar … care a reînceput în ultimii ani.

O rază de speranță pentru activiștii care doresc să păstreze turismul de familie la prețuri accesibile, Fidesz a pierdut teren în alegerile municipale din iunie.

În orașul Keszthely, cunoscut drept capitala Balaton, partidul a fost învins la urne pentru prima dată din 2006.

Noul primar, Gergely Toth, un economist în vârstă de 54 de ani, a promis să asculte vocea populației și să asigure „dezvoltarea durabilă”.

La preluarea mandatului, în octombrie, prima sa acțiune va fi simbolică: va demonta o poartă ridicată de un dezvoltator imobiliar pentru a împiedica accesul publicului la plaja locală.