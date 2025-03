Mai mulţi jurnalişti reclamă că au fost urmăriţi şi supravegheaţi de către DNA Iaşi – Unul dintre dosare, deschis după o anchetă realizată undercover / Plângerile jurnaliştilor care au fost ameninţaţi nu ar fi fost anchetate

Mai mulţi jurnalişti reclamă, luni, că au fost urmăriţi şi supravegheaţi de către DNA Iaşi. Timp de mai multe luni au observat că sunt urmăriţi pe stradă şi au aflat ulterior că le-au fost ascultate telefoanele. Se întreabă dacă nu cumva au avut microfoane şi în locuinţe, în timp ce plângerile unor jurnalişti din Iaşi care au fos ameninţaţi nu au fost anchetate, transmite News.ro.

Jurnaliştii Luiza Vasiliu şi Victor Ilie reclamă, luni, că au fost urmăriţi pe stradă de către DNA Iaşi.

”Recunosc că mi-a fost frică. N-am ştiut cine sunt indivizii care ne urmăresc pe stradă.

Lucram cu Victor Ilie la un material despre fraţii Tate şi am bănuit că ar putea fi ei sau prietenii lor din crima organizată. Deşi, ne tot gândeam, dacă ăia au să-ţi zică ceva, îţi zic, nu stau să te fileze când te duci să-ţi iei copilul de la grădiniţă. Abia jumătate de an mai târziu am aflat că DNA Iaşi deschisese un dosar în urma unui undercover pe care-l făcuse Victor. Şi puseseră şase agenţi pe urmele noastre”, a scris, luni, pe Facebook. Luiza Vasiliu.

Aceasta reaminteşte că undercover-ul nu e o infracţiune, ci o metodă de documentare, şi nu ar trebui să ducă la supravegherea jurnaliştilor.

”Ne-au urmărit pe stradă câteva zile, i-au ascultat lui Victor conversaţiile la telefon timp de două luni. Deşi ştiau că suntem jurnalişti, nu traficanţi de grâne, şi ar fi trebuit să se oprească, pentru c-avem şi noi dreptul la viaţă privată, dar mai ales la protecţia surselor”, mai scrie Luiza Vasiliu.

Aceasta reclamă şi lipsa de transparenţă: ”M-a făcut să mă întreb dacă nu cumva am avut microfoane şi-acasă, dacă nu cumva au abuzat şi mai mult de supraveghere. Ideea că nişte străini intră pe ascuns în viaţa ta e oribilă. Te face să te simţi umilit, călcat în picioare”.

Aceasta afirmă că ulterior a aflat că nu au fost singurii: ”Instituţiile legii din Iaşi servesc mai degrabă conducătorilor locali şi celor care ameninţă jurnaliştii cu moartea. Am vorbit cu Tudor Leahu şi Rares Neamtu de la 7 IASI şi Gabriel Gachi de la Reporteris.ro, care au păţit-o mult, mult mai rău decât noi. De la mânjit maşina cu fecale la supravegheri abuzive şi ameninţat copiii. Cei care i-au ameninţat cu moartea nu au plătit niciodată”.