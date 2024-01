Mai multe victime într-un atac armat în Iowa, la un liceu înainte de începerea cursurilor/ Autorul identificat, încă nu e clar dacă a fost arestat sau ucis

Un atac armat a avut loc joi într-un liceu din Iowa, în nordul Statelor Unite, soldat cu ”mai multe victime prin împuşcare”, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.

Poliţia şi salvatori anunţă mai multe victime prin împuşcare, însă nu cunosc nici gravitatea rănilor şi nici numărul victimelor.

BREAKING: New video shows authorities responding to the scene of a shooting at a high school in Perry, Iowa. The scene is now „secured,” according to officials. At least one person is dead and others injured, according to law enforcement officials. https://t.co/OwQfElq7cS pic.twitter.com/zEmPmRHlPn

— ABC News (@ABC) January 4, 2024