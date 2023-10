Mai multe filiale ale mișcării Black Lives Matter celebrează atacurile teroriste din Israel: „Rezistența Hamas nu trebuie condamnată, ci înțeleasă ca un act disperat de autoapărare”

Mai multe filiale ale mișcării Black Lives Matter din Statele Unite nu au ezitat să celebreze atacurile teroriste care au făcut sute de victime în Israel, scrie publicația Mediaite.

În weekend, Hamas a lansat un atac brutal asupra civililor israelieni. Una dintre cele mai macabre scene a avut loc la festivalul de muzică Nova, unde peste 260 de tineri participanți au fost uciși de teroriști, dintre care unii au sosit în dube, iar alții au venit cu parapante motorizate.

Masacrul a fost comemorat de organizația Black Lives Matter din Chicago, care a postat marți, pe X, o imagine cu o parapantă, steagul palestinian și legenda „I stand with Palestine”.



Pe Instagram, Black Lives Matter Los Angeles s-a alăturat, de asemenea, celebrării, insistând că „rezistența Hamas nu trebuie condamnată, ci înțeleasă ca un act disperat de autoapărare”.



„Și noi înțelegem ce înseamnă să fii supravegheat, dezumanizat, să ți se confiște proprietatea, să ți se despartă familiile, poporul nostru să fie incriminat și măcelărit fără nicio răspundere, să fii închis la grămadă, iar atunci când rezistăm ne numesc teroriști”, se arată în mesaj.

Între timp, Black Lives Matter Washington a păstrat tăcerea cu privire la atrocitățile comise împotriva civililor evrei înainte de a redistribuit postări care insistau asupra faptului că răspunsul israelian la atac va fi „o continuare a războiului împotriva palestinienilor”, mai degrabă decât „îndreptat împotriva Hamas”.

The discredited, racist, fascist Netanyahu govt is being given a green light by the equally racist, fascist „collective West” to launch a genocide against the people of Gaza. Do not for a moment think this is targeted at Hamas, this is a continuation of war against Palestinians.

— Ajamu Baraka (@ajamubaraka) October 9, 2023