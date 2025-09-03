Mai multe canale de Telegram asociate grupării Șor au fost sparte / Scurgere masivă de informații și un mesaj pentru activiștii Blocului Victorie: „Datele voastre personale și activitatea criminală sunt publice pentru toți. Acum sunteți pe cont propriu”

Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor, scrie Ziarul de Gardă.

Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor.

„Blocul Victorie a fost spart și n-o să mai fiți plătiți. Ilan Șor și Rusia încearcă să fure viitorul Moldovei. Datele voastre personale și activitatea criminală sunt publice pentru toți. Acum sunteți pe cont propriu”, se spune în mesajul, scris în limba rusă, publicat pe Telegram.

Mesajul mai conține și un link de unde pot fi descărcate numeroase documente ce țin de activitatea lui Șor și a firmelor în gestionarea cărora acesta este implicat. Documentele conțin numele și contactele a sute de persoane implicate în proiecte administrate de Șor, precum și sumele cu care sunt remunerați aceștia pentru diverse activități.

În alte documente sunt trecute bugetele alocate pentru diverse activități, inclusiv pentru cele desfășurate de organizația Eurasia.