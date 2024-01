Mădălina Turza preia poziția de country director al „Justice and Care”, organizație internațională care luptă împotriva traficului de persoane / Turza a fost consilier de stat la Cancelaria premierului și coordonator național anti-trafic

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Turza: Kind reminder cu privire la realitate. În 2017, ministra Olguța Vasilescu a decis întreruperea acordului cu CRJ pentru a fi liniște / În 2020, împreună cu ministra Violeta Alexandru am semnat noul acord. Am efectuat zeci de controale și am demarat anchete penale