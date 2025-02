Mădălina Turza, fost coordonator național antitrafic, solicită autorităților americane să își clarifice poziția față de combaterea traficului de persoane, în urma informațiilor privind presiunile de eliberare a fraților Tate / Scrisoarea integrală transmisă Departamentului de stat

Mădălina Turza, fost Coordonator Național Antitrafic și Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului României în perioada 2021-2023, a declarat, marți, pentru G4Media, că a transmis Departamentului de Stat al SUA, doamnei Ambasador at Large pe Probleme de Trafic de Persoane – Cindy Dyer si unui „număr semnificativ” de membri ai Congresului SUA o scrisoare privind presiunile de eliberare a fraților Tate.

„În condițiile în care nu există nicio voce oficială care să ne apere si să clarifice această situație inacceptabilă, am asumat acest demers, cu tristețe profundă și indignare, cu atât mai mult cu cât sunt si bursier al Departamentului de Stat al SUA”, a precizat Mădălina Turza.

În scrisoare, Mădălina Turza menționează că informațiile potrivit cărora administrația SUA exercită presiuni asupra autorităților române pentru a ridica restricțiile împotriva lui Andrew și Tristan Tate „sfidează toate principiile legale și morale și reprezintă o tulburătoare contradicție îngrijorătoare cu valorile pe care Statele Unite le susțin de mult timp în lupta globală împotriva traficului de persoane”.

„În ultimii ani, România a făcut pași importanți în consolidarea cadrului său antitrafic. Din 2021, când Guvernul României a prioritizat eforturile antitrafic la cel mai înalt nivel, am colaborat îndeaproape cu Biroul TIP și aliații internaționali pentru a implementa o nouă abordare strategică în combaterea

traficului de persoane. Aceste eforturi au fost esențiale pentru obținerea unor progrese tangibile și

consolidarea angajamentului României de a proteja persoanele vulnerabile de exploatare”, afirmă Mădălina Turza în scrisoare.

Ea spune că noua abordare a administrației americane este „profund îngrijorătoare”:

„Urmărirea penală a fraților Tate a fost o prioritate atât pentru România, cât și pentru partenerii noștri americani, cu resurse semnificative și expertiză juridică dedicate asigurării justiției. Cu toate acestea, ni s-a adus la cunoștință că canale oficiale și neoficiale din cadrul administrației americane fac acum presiuni asupra României pentru a ridica restricțiile asupra acestor persoane. Această schimbare bruscă de abordare este profund îngrijorătoare și ridică întrebări serioase cu privire la consecvența poziției SUA privind combaterea traficului de persoane.”

Mădălina Turza solicită răspunsuri imediate și transparente la următoarele întrebări:

Cum să înțelegem această schimbare bruscă și inexplicabilă de atitudine?

Cum ar trebui eu, ca fost coordonator național antitrafic al României, și colegii mei din guvern și din societatea civilă să interpreteze această schimbare?

Cum ar trebui să procedeze România în raportarea către Biroul TIP, având în vedere că este presată să submineze un caz care a fost o prioritate strategică nu cu mult timp în urmă?

Mai important, ar trebui să mai avem încredere și să raportăm Biroului TIP din SUA dacă angajamentul față de justiție este compromis de influența politică?

„România a fost un partener angajat în lupta împotriva traficului de persoane și ne-am bazat pe leadership-ul SUA pentru a susține justiția, drepturile omului și democrația. Este profund tulburător să simțim că țara noastră se află acum sub o presiune nedreaptă din partea aceluiași aliat care a fost o forță motrice în progresul nostru.

Vă îndemn, domnule ambasador Dyer, să clarificați poziția guvernului SUA cu privire la această chestiune și să vă asigurați că integritatea luptei noastre comune împotriva traficului rămâne necompromisă. Orice acțiuni care subminează procesul juridic și protecția victimelor trebuie abordate cu cea mai mare seriozitate”, încheie Mădălina Turza.

Context. Administrația Trump presează România să ridice restricțiile fraților Tate, a scris Financial Times. Andrew Tate, citat de Daily Mail, a declarat după victoria lui Trump la alegerile prezidențiale din 2024 că se mută înapoi în America pentru că ”bărbații sunt din nou la conducere”, conform unui comentariu pe care l-a scris pe rețelele de socializare, mai arată publicația citată. Andrew Tate se află, însă, în arest la domiciliu în dosarul care vizează presupusa exploatare sexuală a 34 de femei, după ce Curtea de Apel București a admis recursul DIICOT.

Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a confirmat pentru G4Media că a existat o discuție în care trimisul special al SUA, Richard Grenell, i-a menționat pe frații Tate și interesul acestuia pentru ei.

Scrisoarea integrală în limba engleză:

Dear Ambassador Dyer,

I write to you today with deep concern regarding reports that the U.S. administration is exerting pressure on Romanian authorities to lift restrictions against Andrew and Tristan Tate. This development defies all legal and moral principles and represents a troubling contradiction to the values that the United States has long stood for in the global fight against trafficking in persons.

Over the past years, Romania has made significant strides in strengthening its anti-trafficking framework. Since 2021, when the Romanian Government prioritized anti-trafficking efforts at the highest level, we have worked closely with the TIP Office and international allies to implement a new strategic approach in combating human trafficking. These efforts have been instrumental in achieving tangible progress and reinforcing Romania’s commitment to protecting vulnerable individuals from exploitation.

As a former U.S. Department of State Fulbright/Humphrey Fellow, former State Counsellor in the Chancellery of the Romanian Prime Minister, and the first National Anti-Trafficking Coordinator in Romania, I have dedicated my career to the protection of human rights and the eradication of human trafficking. We have worked together in an extensive effort both to fight against modern slavery and to protect Ukrainian refugees, in my capacity as Coordinator of the Romanian Response to the UA Refugee Crisis in the Romanian Government. My extensive experience in both governmental and non-governmental sectors has provided me with a comprehensive understanding of the challenges and necessities in this critical area.

I would also like to take this opportunity to personally express my deep appreciation for your unwavering commitment to the fight against trafficking in persons. Your leadership in this field has been a source of inspiration, and I sincerely value the assurances you provided to me during my official visit to Washington, D.C., at the U.S. Department of State’s TIP Office in April 2023. During our discussions, you reaffirmed the shared commitment of our nations to eradicating human trafficking and protecting victims, strengthening the bond between our countries in this crucial fight.

The prosecution of the Tate brothers was a priority both for Romania and for our American partners, with significant resources and legal expertise dedicated to ensuring justice. However, it has come to our attention that official and unofficial channels within the U.S. administration are now pressuring Romania to lift restrictions on these individuals. This abrupt shift in approach is deeply concerning and raises serious questions about the consistency of the U.S. stance on combating trafficking in persons.

We must ask:

How are we to understand this sudden and inexplicable change in attitude?

How should I, as a former National Anti-Trafficking Coordinator of Romania, and my colleagues in government and civil society interpret this reversal?

How should Romania proceed in reporting to the TIP Office, given that we are being pressured to undermine a case that was a strategic priority not long ago?

More critically, should we still trust and report to the U.S. TIP Office if our commitment to justice is being compromised by political influence?

These questions demand immediate and transparent answers. Romania has stood as a committed partner in the fight against trafficking, and we have relied on U.S. leadership to uphold justice, human rights, and democracy. It is deeply unsettling to feel that our country is now under unjust pressure from the very ally that has been a driving force in our progress.

I urge you, Ambassador Dyer, to clarify the position of the U.S. government on this matter and to ensure that the integrity of our shared fight against trafficking remains uncompromised. Any actions that undermine the legal process and the protection of victims must be addressed with the utmost seriousness.

I appreciate your immediate attention to this critical issue and look forward to your response.

Sincerely,

Maria Madalina TURZA

February 18, 2025

Bucharest, Romania