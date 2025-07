Audi intră „cu viteză” în Formula 1 și anunță numele sponsorului principal

Audi își va face debutul oficial în Formula 1 în sezonul 2026, iar echipa germană a anunțat deja numele noului sponsor principal: este vorba despre compania globală de fintech (tehnologie financiară) Revolut, transmite Speedcafe.com.

„Acesta este un parteneriat monumental pentru Revolut și viitorul Audi F1 Team”, a declarat Nik Storonsky, CEO-ul Revolut.

„Accelerăm spre 100 de milioane de clienți și îi vom aduce în Formula 1 cu experiențe de neuitat într-un moment crucial pentru sport”, adaugă acesta în legătură cu noul parteneriat cu Audi.

De anul viitor, Sauber va deveni Audi, iar noua echipă avea nevoie de un aliat important în bătăliile dure din Formula 1.

„Cu Revolut, am găsit un adevărat partener care împărtășește etosul nostru de inovare și ambiție neîncetată”, a spus Jonathan Wheatley, directorul echipei Audi F1, venit de la RedBull în 2024.

„Aceasta este mai mult decât o potrivire de brand; este o alianță strategică”, adaugă oficialul celor de la Audi.

„Audi intră în Formula 1 cu o ambiție clară: să folosească platforma ca o investiție relevantă din punct de vedere tehnologic și sustenabilă economic. În Revolut, am găsit un partener care ne împărtășește ambițiile și atitudinea” – Gernot Döllner, CEO-ul Audi AG.

În acest sezon din F1, echipa (aflată încă sub brandul Sauber) traversează un sezon bun, adunând până acum 43 de puncte.

De asemenea, Nico Hulkenberg a bifat o prezență pe podium (locul trei) cu ocazia Marelui Premiu al Marii Britanii de la Silverstone.

Audi a anunțat deja că pentru 2026 echipa de piloți va rămâne aceeași: Nico Hulkenberg și Gabriel Bortoleto.

Noua echipa va concura sub numele de Audi F1 Team.

Lining up for lights out in 2026 as Revolut becomes title partner of the future Audi F1 team. pic.twitter.com/3fqcJzcEDo

— Revolut (@RevolutApp) July 30, 2025