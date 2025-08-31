G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mă uit la Insula Iubirii pentru prima oară ca să încerc să…

insula iubirii
sursa foto: Delia Dascălu / Info Sud-Est

Mă uit la Insula Iubirii pentru prima oară ca să încerc să înțeleg de ce emisiunea este așa populară. Și cum m-a influențat TikTok să fac asta

Articole31 Aug • 580 vizualizări 0 comentarii

Show-ul Insula Iubirii, adaptat după modelul emisiunii americane Temptation Island, face furori pe ecranele românilor încă din 2015, când a fost difuzat primul sezon în România, scrie Info Sud-Est.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Primele ediții au fost populare, fiind percepute de public drept un show ușor de digerat vizual pe timp de vară.

Însă, în ultimii doi ani, emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen național, mai ales din cauza TikTok-ului, care a contribuit la viralizarea ei. Acum, se difuzează la cafenele și baruri, unde lumea se strânge buluc să vadă momente-cheie.

Ce este ”efectul Insulei” și de ce ne atrage pe toți? Cum reușește această emisiune să ne țină lipiți de ecran câte trei ore, în fiecare luni, marți și miercuri, deși, în fapt, este o emisiune toxică?

Citește integral pe Info Sud-Est. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Instituțiile statului, reacție rapidă la ”Insula Iubirii” / O postare pe Facebook a Netflix, care face referire la o emisiune TV, devine virală / IGSU, MAI, reprezentanța Comisiei Europene în România, oameni politici și echipa națională de fotbal a României au comentat subiectul

Articole29 Aug 2024
8 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.