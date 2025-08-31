Mă uit la Insula Iubirii pentru prima oară ca să încerc să înțeleg de ce emisiunea este așa populară. Și cum m-a influențat TikTok să fac asta

Show-ul Insula Iubirii, adaptat după modelul emisiunii americane Temptation Island, face furori pe ecranele românilor încă din 2015, când a fost difuzat primul sezon în România, scrie Info Sud-Est.

Primele ediții au fost populare, fiind percepute de public drept un show ușor de digerat vizual pe timp de vară.

Însă, în ultimii doi ani, emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen național, mai ales din cauza TikTok-ului, care a contribuit la viralizarea ei. Acum, se difuzează la cafenele și baruri, unde lumea se strânge buluc să vadă momente-cheie.

Ce este ”efectul Insulei” și de ce ne atrage pe toți? Cum reușește această emisiune să ne țină lipiți de ecran câte trei ore, în fiecare luni, marți și miercuri, deși, în fapt, este o emisiune toxică?

