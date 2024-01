Lumea a întâmpinat 2024 cu focuri de artificii, reflecţii şi un rămas bun regal

Lumea a întâmpinat anul 2024 cu un amestec de sărbătoare şi reflecţie sumbră, relatează Reuters. Sydney a strălucit sub o ploaie de focuri de artificii argintii şi aurii, marcând cea de-a 50-a aniversare a emblematicei sale Opere, în timp ce starea de spirit din Gaza a rămas sumbră, locuitorii fiind mai mult preocupaţi de supravieţuire. În Europa, regina Margrethe a II-a a Danemarcei şi-a anunţat abdicarea după mai bine de o jumătate de secol de domnie, relatează News.ro.

Iată cum locuri şi oameni din întreaga lume şi-au luat rămas bun de la 2023 şi au întâmpinat noul an:

AUSTRALIA – Sydney a salutat anul 2024 cu un strălucitor foc de artificii cu efecte pirotehnice argintii şi aurii pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a faimoasei sale Opere.

BREAKING: Australia welcomes in the New Year with fireworks display in Sydney 🎆https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/CKEEecKZIR

— Sky News (@SkyNews) December 31, 2023