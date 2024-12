Lucian Romașcanu: Am învăţat lecţiile şi sunt convins că ştim ce avem de făcut de acum încolo. Ne bucurăm pentru victoria PSD este o recuperare a încrederii românilor

Preşedintele PSD Buzău, Lucian Romaşcanu, afirmă că social-democraţii au învăţat lecţiile în urma votului din primul tur al alegerilor prezidenţiale, iar rezultatele de la alegerile parlamentare reprezintă o recuperare a încrederii românilor, transmite Agerpres.

„Ne bucurăm pentru victoria PSD este o recuperare a încrederii românilor în ultima săptămână, este evident că lucrurile pe care le-am făcut trebuiau să se vadă. Credinţa în Dumnezeu şi dragostea faţă de popor se manifestă prin fapte iar faptele pe care PSD le-a făcut au venit exact în această direcţie. Am contribuit la dezvoltarea României în ultimii ani, numai anul acest sunt 120 de miliarde de lei investiţi în România, autostrăzi, fabrici, renovări, construcţii de biserici, toate acestea au fost făcute, se pare nu foarte vocal din partea PSD. Am învăţat lecţiile, am învăţat şi unde am dezamăgit şi sunt convins că ştim ce avem de făcut de acum încolo. (…) Chiar şi cei din diaspora, care acum sunt supăraţi pe noi, PSD a fost cel care a negociat şi intrarea în NATO, în UE, Schengen. A fost un vot de penalizare, dar direcţia României trebuie să fie spre vest”, a declarat Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD, în cadrul unei conferinţe de presă.

La rândul său, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a apreciat că votul de la alegerile parlamentare este unul încurajator.

„Este un vot încurajator, s-a mai stins din furia din primul tur de la prezidenţiale. Primul tur nu trebuie uitat în niciun fel, sunt convins că lucrurile se vor derula aşa cum ne dorim, PSD să fie la guvernare şi să avem asigurat drumul pe care l-am început. E o furie la dispora, îi înţelegem, trebuie să ne înţeleagă şi ei pe noi, nu suntem două ţări, nu suntem decât un singur popor, este evident că viitorul guvern va trebui să ţină cont şi de ei dar şi de ceea ce se întâmplă în România”, a declarat Constantin Toma.

PSD Buzău îşi propune să câştige două mandate de senator şi patru de deputaţi.