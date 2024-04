Loviturile asupra mașinilor ONG-ului World Central Kitchen par să fi fost efectuate cu rachete de mare precizie lansate de drone (expert)

Înregistrări video și imagini de la atacul aerian mortal din Gaza, care a ucis șapte lucrători umanitari ai organizației non-profit World Central Kitchen, par să indice faptul că atacul a fost efectuat de rachete de mare precizie lansate de drone, a declarat pentru CNN un expert în arme explozive.

Chris Cobb-Smith, un fost ofițer de artilerie al armatei britanice și expert în muniții, a declarat că daunele mari provocate la trei vehicule, observate în înregistrările video și în imaginile de la fața locului, sunt în concordanță cu utilizarea unor „rachete de mare precizie trase de drone”, adăugând că este „greu de crezut” că tragicul incident a fost accidental.

Drona care a lansat rachetele ar fi trebuit să fie operată împreună cu o dronă de supraveghere, a spus Cobb-Smith, ceea ce înseamnă că armata israeliană ar fi avut vizibilitate totală asupra mașinilor. Cel puțin două dintre vehicule purtau sigla WCK pe acoperișuri, a precizat grupul.

„Explozia limitată” și „distrugerile localizate considerabile” observate în fotografiile și videoclipurile de după incident sunt, de asemenea, în concordanță cu un atac israelian cu un vehicul aerian fără pilot, a adăugat el.

Cobb-Smith a declarat pentru CNN că va fi nevoie de fragmente de rachete pentru a identifica definitiv muniția exactă folosită în atac.

Patrick Senft, coordonator de cercetare la Armament Research Services (ARES), este de acord cu opinia lui Cobb-Smith, spunând că urmările loviturii „par a fi în concordanță cu muniția desfășurată de UAV-uri”.

„Fără fragmente de muniție, nu pot spune nimic cu certitudine, dar pagubele provocate autovehiculelor par a fi în concordanță cu munițiile ghidate cu precizie cu o încărcătură explozivă mică”, a declarat Senft.

World leaders have expressed outrage after seven aid workers with the charity World Central Kitchen were killed in an Israeli air strike on their clearly-marked vehicles in central Gaza ⤵️ pic.twitter.com/kZyuO3L0Ql

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 2, 2024