Lovitură grea pentru Real Madrid: Antonio Rudiger, final de sezon din cauza unei accidentări grave

Antonio Rudiger nu va mai juca în acest sezon, fundașul celor de la Real Madrid și al naționalei Germaniei fiind operat după o accidentare gravă suferită la genunchi.

Conform unui comunicat la celor de la Real Madrid, Rudiger a fost operat pentru o ruptură parțială a meniscului extern al piciorului stâng.

Apărătorul german va rata finalul sezonului din LaLiga, inclusiv El Clasico de la Barcelona.

Absența fundașului reprezintă o lovitură importantă pentru Real Madrid, Rudiger fiind om de bază în echipa lui Carlo Ancelotti.

Germanul va absenta și de la duelul atât de așteptat cu Barcelona, din data de 11 mai. El Clasico poate stabili noua campioană la fotbal a Spaniei.

Pe lângă Rudiger, Ancelotti nu se poate baza în această perioadă nici pe serviciile altor doi apărători: Dani Carvajal și Eder Militao.

Accidentarea îl va scoate pe Antonio Rudiger și din calculele pentru naționala Germaniei, fundașul urmând să lipsească din Liga Națiunilor: nemții se vor duela în semifinale pe 4 iunie cu Portugalia.

After I have played more than seven month with severe pain, it was unfortunately unavoidable that I had to undergo a meniscus surgery. Now I’m finally pain-free again, and the surgery was a success. 🙌🏾 Thanks to the medical team. I want to be able to play again as soon as… pic.twitter.com/HhrFD3Io1u

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 29, 2025