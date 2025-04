Carlo Ancelotti nu va mai fi antrenorul lui Real Madrid, anunță jurnalistul Fabrizio Romano

Carlo Ancelotti nu va mai continua la Real Madrid, ba, mai mult, tehnicianul nu îi va pregăti pe „albi” nici la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție care va debuta pe 15 iunie, transmite jurnalistul Fabrizio Romano, cunoscut pentru precizia informațiilor pe care le oferă din lumea fotbalului.

Eliminarea din Champions League (în sferturi, contra lui Arsenal) și mai ales înfrângerea din finala Cupei Spaniei contra rivalei Barcelona i-au fost fatale lui Carlo Ancelotti.

Tehnicianul în vârstă de 65 de ani va fi îndepărtat de pe Santiago Bernabeu, cel mai probabil Florentino Perez urmând să-l numească antrenor pe Xabi Alonso, în prezent la Bayer Leverkusen.

Conform Marca și AS, Carletto nu va sta mult timp șomer, el urmând să devină pentru prima dată în carieră selecționer. Și nu orice selecționer, el urmând să se ocupe de naționala Braziliei.

Conform surselor citate, Ancelotti a ajuns deja la un acord cu Confederaţia braziliană de fotbal (CBF) pentru a deveni noul selecţioner al Selecao.

Nu a fost semnat vreun contract, dar lucrurile merg în direcția bună.

În ceea ce privește obiectivul trasat pentru banca tehnică a Braziliei, lucrurile sunt simple: Selecao își dorește să redevină campioană a lumii, iar prima ocazie va fi la CM din vara anului viitor: turneu final găzduit în SUA, Mexic și Canada.

Conform AS, Ancelotti va avea un salariu de aproximativ zece milioane de euro pe an la cârma naționalei Braziliei. Contractul va fi valabil până după CM din 2026, cu posibilitatea de prelungire pentru 2030.

La Selecao, Carlo va avea posibilitatea să lucreze în continuare cu jucători precum Vinicius, Rodrygo, Eder Militao şi Endrick, pe care îi pregătește în prezent și la Real Madrid.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025