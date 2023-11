Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția, anunțat de selecționerul Edi Iordănescu: „Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru şi de calm”

Selecţionerul Edward Iordănescu a anunţat, sâmbătă, lotul pentru ultimele două meciuri ale tricolorilor în grupa de calificare la Euro 2024. Ar putea debuta pentru prima reprezentativă Andrei Artean, Bogdan Racoviţan şi Andres Dumitrescu, transmite News.ro.

Naţionala României încheie în această lună parcursul în preliminariile Campionatului European – Germania 2024:

Sâmbătă, 18 noiembrie, 21:45, Stadion Pancho (Felcsút-Ungaria): Israel – România (în direct la Prima TV & RRA)

Marţi, 21 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): România – Elveţia (în direct la Antena 1 & RRA)

Pentru aceste ultime două meciuri din preliminariile EURO 2024, selecţionerul Edward Iordănescu a convocat 28 de jucători:

PORTARI

Horaţiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIŢĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuţ RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOŞ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUŞIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanţa, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUŢAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ŞTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANŢI

Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUŞCAŞ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Selecţionerul este încrezător înaintea celor două meciuri.

”Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru şi de calm. Pentru că lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipă în această campanie şi poziţia pe care ne-am câştigat-o în grupă sunt convins că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024. Fără vreo secundă de teamă, dar înţelegând deplin responsabilitatea pe care o avem, individual şi ca echipă, trebuie să oferim cu maturitate şi luciditate cea mai bună versiune a noastră. Şi o vom face. Aşa vom încununa parcursul fără înfrângere cu sărbătoarea pe care o aşteaptă toţi românii!

Ştim deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu şi lupta totală, necontenită. Potenţialul jucătorilor noştri în care, am spus de la bun început, am repetat şi o voi face mereu, am o încredere desăvârşită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine. Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câştigă cu inima şi cu mintea limpede. Fiţi convinşi că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Şi că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări şi mai mult!”, a transmis Edward Iordănescu.